Elokuvasäätiöltä 9,65 miljoonaa euroa tukea helmi-maaliskuussa

Suomen elokuvasäätiön hallitus on jakanut 9,65 miljoonaa euroa elokuvien tuotantoon, esittämiseen ja levittämiseen, kulttuurivientiin sekä muun elokuvakulttuurin tukemiseen. Hakemuksia tuli yhteensä 381 ja niistä myönteisen päätöksen sai 254.

Tuotantotukea sai 19 uutta elokuvaa ja yksi tv-sarja

Tuotannon tuissa hakemuksista meni läpi 42 prosenttia: hakemuksia tuli 165, joista myönteisen päätöksen sai 70. Tuotannon tukea myönnettiin vajaa 7,9 miljoonaa euroa.

Tuotantotukea saaneista hankkeista yhdeksän on pitkiä näytelmäelokuvia, seitsemän dokumenttielokuvia, kolme lyhytelokuvia ja yksi tv-sarja. Neljä hanketta on kansainvälisiä yhteistuotantoja, joissa suomalainen osatuottaja on mukana vähemmistöosuudella.

50/50-tuotantotuki on suunnattu laajan yleisön elokuville, joiden rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on vahvistunut. Tukimuodon kautta rahoituksen saivat Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 (Solar Films), Joona Tenan ohjaama Supermarsu 2 (Yellow Film & TV) sekä Marja Pyykön ohjaama Vuosisadan häät (Helsinki-filmi).

Muita tuotantotukea saaneita hankkeita olivat mm. Juho Kuosmasen pitkä draama Hytti numero 6 (Elokuvayhtiö Aamu), Zaida Bergrothin elämäkertaelokuva Tove (Helsinki-filmi), Arthur Franckin dokumenttielokuva Tamminiemen pesänjakajat (Frankforstén) sekä Alli Haapasalon nuortenelokuva Perjantai (Citizen Jane Productions).

Lisäksi helmi-maaliskuussa jaettiin 28 kehittämistukea, kahdeksan tukea elokuvien kuvailutulkkaukseen ja tekstittämiseen heikkokuuloisille, viisi markkinointi- ja levitystukea sekä kuusi dokumenttielokuvan käsikirjoitusapurahaa. Alkuvuodesta jaetaan myös slate-kehittämistuki usean pitkän elokuvan tai sarjan kehittämiseen. Slate-tukea saivat tuotantoyhtiöt Bufo, Helsinki-filmi ja Tekele, kukin 150 000 euroa.

93 teatteria sai toimintatukea, uusi tuensaaja elokuvafestivaalin toimintatuen piiriin

Esityksen ja levityksen tukia jaettiin vajaa 1,6 miljoonaa euroa 114 hakemukselle. Elokuvateattereiden alueellista toimintatukea edellisen toimintavuotensa perusteella sai 93 hakijaa yhteensä 548 100 euroa. Tuki on tarkoitettu muun muassa ohjelmiston monipuolistamiseen ja yleisötyöhön.

Alkuvuodesta jaetaan myös elokuvafestivaalin toimintatuki valtakunnallisesti merkittäville elokuvatapahtumille. Tuensaajien määrä nousi kahdeksaan, kun uutena tuensaajana mukaan tuli Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skabmagovat. Festivaalia on järjestetty Inarissa yli 20 vuotta. Elokuvafestivaalit saivat yhteensä 650 000 euroa tukea.

Lisäksi tukea myönnettiin viiden kotimaisen elokuvan digitointiin ja kahdeksan elokuvateatterin laitehankintoihin ja kunnostukseen.

Kulttuuriviennin tukia 67 hakemukselle

Kulttuuriviennissä eniten myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin jälleen matkatuissa, yhteensä 52 kappaletta. Lisäksi kulttuuriviennin materiaalitukea sai 12 hakijaa ja hanketukea kolme hakijaa. Hanketuella edistetään elokuvien My Dear Mother ja Onko sulla nälkä? festivaalilevitystä sekä järjestetään suomalaisen elokuvan kiertue Meksikossa.

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin yhteensä 98 050 euroa.

Uusi muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki kiinnosti hakijoita

Alkuvuodesta lanseerattu muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki tuli selvästi tarpeeseen: 19 hakijaa anoi tukea yhteensä yli 325 000 euron arvosta. Tukea myönnettiin kolmelle hakijalle yhteensä 70 000 euroa.

Filmiaura ry sai 30 000 euroa Jussi-elokuvapalkintogaalan järjestämiseen. Valtakunnallisesti televisioitava gaala järjestetään perjantaina 20.3.

DocPoint-elokuvatapahtumat ry sai niin ikään 30 000 euroa DocPoint IMPACT -tapahtumalleen. DocPoint IMPACT kehittää kevään aikana dokumenttielokuvantekijöiden valmiuksia vaikuttavuustyöhön sekä pyrkii saattamaan elokuvantekijöitä yhteen kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

10 000 euron tuen sai Turun elokuvatapahtumat ry TAFF Pro -tapahtuman järjestämiseen. Turku Animated Film Festivalin yhteydessä elokuussa järjestettävä TAFF Pro on animaation tekijöille järjestettävä ammattilaistapahtuma, johon kuuluu mm. työpajoja, luentoja sekä showcase-tapahtuma.

Kuva: Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skabmagovat