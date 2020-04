Elokuvasäätiöltä vajaa 480 000 euroa käsikirjoittamiseen, elokuvien maahantuontiin ja kulttuurivientiin

Käsikirjoitusapurahoja haettiin 103 hankkeelle yhteensä yli 760 000 euron arvosta. Elokuvasäätiön hallitus myönsi tukea 29 hakemukselle eli noin 28 %:lle hakeneista yhteensä 156 400 euroa. Tuetuista hankkeista 17 on pitkiä fiktioelokuvia, seitsemän lyhytelokuvia ja viisi sarjoja. Kolme hankkeista on animaatioita: yksi pitkä fiktio, yksi lyhytelokuva ja yksi sarja.

Ohjelmistotukea ulkomaisten elokuvien maahantuontiin sai kuusi levitysyhtiötä 12 elokuvalle. Lisäksi ohjelmistotukea myönnettiin näistä kahden elokuvan dubbaukseen. Yhteensä ohjelmistotukea myönnettiin 188 000 euroa.

Kulttuuriviennillä oli käynnissä kohdennettu hanketukihaku kansainvälistymistä tukevien materiaalien tuotantoon. Sitä myönnettiin neljälle yhtiölle yhteensä 110 000 euroa. Elokuvayhtiö Aamu edistää hanketuella elokuviensa Any Day Now, Hytti numero 6 ja Fucking with Nobody kansainvälistä lanseerausta ja materiaalien suunnittelua. MRP Matila Röhr Productions sai hanketukea sarjalleen Peacemaker, Silva Mysterium kauhuelokuvalleen Pahanhautoja ja Wacky Tie Films dokumenttielokuvalleen Pilvet.

Lisäksi kulttuuriviennin varoista myönnettiin kolme materiaalitukea ja kolme matkatukea.

Katso kaikki tukipäätökset: https://www.ses.fi/tukitoiminta/tukipaatokset/