Elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosasto etsii harjoittelijaa

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Varansa säätiö saa veikkausvoittovaroista.

Etsimme harjoittelijaa Suomen elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosastolle. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu elokuvakatalogin toimitustyö, säätiön some-kanavien päivitys, tiedotteiden kirjoittaminen, verkkosivujen sekä erilaisten viestintään ja tilastointiin liittyvien tietokantojen päivittäminen. Harjoittelija osallistuu myös elokuvasäätiön verkkosivujen sisällön ja rakenteen kehittämistyöhön.

Tarvitsemme tehtävään innokkaan ja tunnollisen viestijän, joka tuottaa sujuvaa tekstiä niin suomeksi kuin englanniksi, hyvä ruotsinkielentaito on myös suureksi eduksi. Osaat toimia myös oma-aloitteisesti ja sopeudut nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Kokopäiväinen harjoittelu on suunnattu opiskelijoille ja sen kesto on kolme kuukautta. Työn on tarkoitus alkaa syyskuussa 2020, kesäksi emme valitettavasti pysty paikkaa tarjoamaan. Harjoittelusta maksetaan Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen palkka eli 1 236 € / kk.

Avoimet hakemukset CV:n kera tulee lähettää 17. huhtikuuta mennessä osoitteeseen: reetta.hautamaki@ses.fi

Lisätietoja:

Reetta Hautamäki

Viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö

reetta.hautamaki@ses.fi

p. (09) 6220 3044