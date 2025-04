Arvokkaita kontakteja Locarnon Match Me! -ohjelmasta – haku tälle vuodelle on nyt auki

Locarno Pron järjestämän Match Me! -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa uransa alkupuolella olevien tuottajien kansainvälisiä verkostoja.

Locarno Pro on Locarnon elokuvajuhlien ammattilaistapahtuma, joka järjestetään elokuussa Sveitsissä. Tämän artikkelin lopussa on tietoa hakemisesta kymmenettä kertaa järjestettävään Match Me! -ohjelmaan.

Suomen elokuvasäätiö oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana ohjelmassa. Suomesta osallistujia oli kaksi, tuottajat Inka Hietala ja Anita Hyppönen.

Anita Hyppönen, It’s Alive Films:

”Parasta Match Me! -ohjelmassa olivat matalan kynnyksen one-one-tapaamiset levittäjien, myyntiyhtiöiden ja elokuvafestivaalien edustajien kanssa. Oli erittäin arvokasta päästä tapaamaan näitä ihmisiä kasvotusten, tutustumaan ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssaan.”

”Osallistuin ohjelmaan käynnissä olevan kehityshankkeen kanssa, joten tapaamiset olivat erittäin tärkeitä elokuvan kehittelyn ja tulevaisuuden kannalta. Lisäksi sain ohjelmasta maailmanlaajuisen tuottajien verkoston, osan kanssa olen edelleen tekemisissä melkein päivittäin ja kutsun heitä nykyään ystävikseni.”

Inka Hietala, Into Films:

”Match Me! oli erittäin onnistunut ohjelma. Kuten nimikin lupaa, se yhdistää sinut kansainvälisen elokuva-alan toimijoihin. Ohjelmaan kuului sekä ennalta sovittuja one-to-one-tapaamisia että rennompia verkostoitumislounaita ja -iltamia, joissa pääsi luontevasti tutustumaan muihin tuottajiin ja alan keskeisiin vaikuttajiin. Ohjelman kautta sain paitsi arvokkaita kontakteja myös uusia yhteistyökumppaneita kansainvälisten tuottajien joukosta, ja suunnittelemme jo tulevia yhteistuotantoja.”

”Lisäksi oli ainutlaatuinen kokemus viettää päiviä upeassa Locarnon ympäristössä, nähdä elokuvia Piazza Grandella ja osallistua Locarno Pron ohjelmaan. Suosittelen ohjelmaa erityisesti tuottajille, jotka haluavat laajentaa kansainvälistä verkostoaan ja vakiinnuttaa asemaansa kansainvälisellä kentällä.”

Hae tämän vuoden Match Me! -ohjelmaan

Osallistujilla tulee 2–5 vuotta työkokemusta. Hakuaika päättyy 2.5.2025. Locarno Pro järjestetään 7.–12.8.2025. Lue lisää ja lähetä hakemus:

Match Me!