Avoin seminaari: Elokuva- ja televisiodramaturgian mahdollisuudet 8.9.2023

Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos järjestää 8.9.2023 avoimen seminaarin, jossa keynote-luentojen, lyhyempien puheenvuorojen sekä pienryhmäkeskustelujen avulla tarkastellaan elokuva- ja televisiodramaturgian mahdollisuuksia ja antia alan käytännöille ja kehitykselle.

Elokuvasäätiö on kumppanina maksuttomassa seminaarissa. Seminaari on suomen- ja englanninkielinen. Ilmoittaudu Aalto-yliopiston sivujen kautta.

Perjantai 8.9.2023

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, 00160 Helsinki

Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

Open seminar: What is Film and TV Dramaturgy?

9:00–9:30 Kahvia aulassa

9:30–9:45 Marja-Riitta Koivumäki: Understanding Dramaturgy

09:45–10:45 Soni Jörgensen: Organic Character Development in Feature Film + Q&A

10:45–11:00 tauko

11:00–12:00 Johanna Ginstmark: The Creator’s Vision: The Key to the Development Process + Q&A

Host: Anna Ruohonen

Lounas 12:00–13:00

13:00–13:50 Mitä dramaturgian rakentaminen tai dramaturgin kanssa työskentely (minulle) on? Mitä se voisi olla erilaisissa kerrontamuodoissa? – Sami Keski-Vähälä, Susanna Helke, Severi Koivusalo, Hannaleena Hauru

13:50–14:00 Pienryhmien tehtävänannot

14:00–14:30 Tauko, jakautuminen pienryhmiin, siirtyminen ryhmätyötiloihin

14:30–15:30 Ryhmätyöskentely.

15:30–15:45 Tauko + siirtyminen takaisin Kino K13:en

15:45–16:45 Ryhmätöiden esittelyt ja loppukeskustelu

Työryhmien teemat:

Tuottaja ja dramaturginen työskentely

Dramaturgia ja genre

Dramaturgian vaihtoehtoiset menetelmät

Aiheensa näköinen dramaturgia