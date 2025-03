Dokkarikahvit torstaina 10.4.2025: Tuottajuus dokumenttielokuvassa

Ilmoittautuminen dokumenttielokuvantekijöille suunnattuun tilaisuuteen on auki.

Tämän kevään Dokkarikahvien teemana on tuottajuus dokumenttielokuvassa. Vieraaksi saapuu tuottaja Signe Byrge Sørensen Tanskasta.

Sørensen on nelinkertainen Oscar-ehdokas elokuvista The Act of Killing (2012), The Look of Silence (2014) sekä Flee (2021). Hän on Final Cut For Real -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2009. Yhtiön viimeaikaisiin dokumenttielokuviin kuuluvat myös The House Made of Splinters (2022) sekä Two Strangers Trying Not to Kill Each Other (2024). Sørensen puhuu Dokkarikahveilla muun muassa pohjoismaisesta yhteistuottamisesta.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan elokuvasäätiön katsaus dokumenttielokuvan tukitoimintaan. Tilaisuus myös streamataan.

Dokkarikahvit torstaina 10.4.2025

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki / Saavutettavuus

Turvallisemman tilan periaatteet

Klo 13 kahvitarjoilu aulassa

Klo 13:30–16:00 tilaisuus salissa ja streamin kautta

Ilmoittaudu ma 7.4. mennessä: