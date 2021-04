Elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosasto etsii harjoittelijaa

Etsimme elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosastolle harjoittelijaa, jolla on osaamista ja näkemystä erityisesti sosiaalisen median hyödyntämisestä viestinnässä.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu säätiön some-kanavien ylläpito ja kehittäminen, elokuvakatalogin toimitustyö, tiedotteiden kirjoittaminen, verkkosivujen sekä erilaisten viestintään ja tilastointiin liittyvien tietokantojen päivittäminen.

Toivomme sinulta innokkuutta ja oma-aloitteisuutta. Osaat tuottaa sujuvaa tekstiä niin suomeksi kuin englanniksi, hyvä ruotsinkielentaito on myös suureksi eduksi.

Kokopäiväinen harjoittelu on suunnattu opiskelijoille ja sen kesto on kolme kuukautta. Harjoittelujakson on tarkoitus alkaa syyskuussa 2021 ja se on mahdollista suorittaa osin etätyönä koronarajoitusten niin edellyttäessä. Harjoittelusta maksetaan Kelan vuotuisen työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka (1 252 €/kk vuonna 2021).

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää 11. toukokuuta mennessä osoitteeseen: reetta.hautamaki@ses.fi

Lisätietoja:

Reetta Hautamäki

Viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö

reetta.hautamaki@ses.fi

p. (09) 6220 3044