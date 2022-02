Haussa tuottaja Producers on the Move -ohjelmaan

European Film Promotionin ohjelmassa uransa alussa olevat tuottajat pääsevät verkostoitumaan ja kehittämään kansainväliseen yhteistuottamiseen liittyvää osaamistaan.

Tänä vuonna Producers on the Move on kaksiosainen: 3.–5. toukokuuta ohjelmaa järjestetään verkossa ja 19.–23. toukokuuta osallistujat tapaavat Cannesin elokuvajuhlilla. Osallistujiksi haetaan tuottajia, jotka ovat tehneet vähintään yhden, mutta korkeintaan kolme kansainvälistä yhteistuotantoa.

Oletko kiinnostunut osallistumaan ohjelmaan? Ota ma 28.2. mennessä yhteyttä kansainvälisen osaston päällikköön Jaana Puskalaan: jaana.puskala@ses.fi, puh. 09 6220 3026.

Lisätietoa:

Producers on the Move