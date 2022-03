Helmikuun 2022 katsotuimmat elokuvat

Kokoontumisrajoituksia lievennettiin paljon helmikuun aikana, ja se näkyi heti katsojaluvuissa ja ensi-iltojen määrissä.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli yli 420 000 eli lähes nelinkertainen tammikuuhun nähden. Se on kuitenkin kaukana kahden vuoden takaisesta lähes miljoonasta katsojasta. Helmikuussa katsojamäärä nousi kuitenkin kuun edetessä ja viimeisenä viikonloppuna elokuviin ostettiin yli 77 000 lippua.

Kuukauden selvästi katsotuin oli tuttuun tapaan Spider-Man: No Way Home. Elokuva hallitsi listoja ensi-illastaan 15.12.2021 helmikuun puoliväliin asti ja on senkin jälkeen ollut aivan kärjen tuntumassa. Vuoden 2021 toiseksi katsotuimmaksi ensi-illaksi noussut supersankarielokuva keräsi helmikuussa 70 700 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia jo yli 235 000.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli joulukuun loppupuolella ensi-iltansa saanut animaatiomusikaalijatko-osa Sing 2 vajaalla 41 900 katsojalla. Elokuva ei ollut yhdenkään päivän katsotuin ja päivän toiseksi katsotuimman elokuvan tittelin se saavutti helmikuussa vain kolmesti. Kuukauden kakkossija kuitenkin heltisi tasaisella hyvällä tuloksella.

Kuukauden katsotuin ensi-iltaelokuva oli kolmanneksi yltänyt Hercule Poirot -filmatisointi Kuolema Niilillä 41 200 katsojalla. Kotimaisista elokuvista parhaiten katsojia veti kuun neljänneksi katsotuin Vinski ja näkymättömyyspulveri.

Muut kotimaiset kahdenkymmenen katsotuimman joukossa olivat kuun lopussa ensi-iltansa koko maassa saanut 70 on vain numero sijalla kahdeksan, hyvää tulosta jatkava Hytti nro 6 sijalla 14, Huonot naiset sijalla 17 ja Tunturin tarina sijalla 19.

Kuukauden 20. katsotuin elokuva 007 No Time to Die on kaikkien aikojen katsotuimpien elokuvien listalla enää 53 katsojan päässä sijalla 14 olevasta Pekka Parikan ohjaamasta Talvisodasta. Se jäänee Bondin viimeiseksi ohitukseksi listalla – sijalla 13 oleva Kummisetä on nimittäin lähes 9000 katsojan päässä.

Yhteensä viisi elokuvaa nousi päivän katsotuimmaksi helmikuussa: eniten ykköspäiviä yhteensä 13 oli odotetusti Spider-Man: No Way Home -elokuvalla, Kuolema Niilillä keräsi viisi ykköspäivämerkintää, Uncharted neljä ja kotimaiset Vinski ja näkymättömyyspulveri ja 70 on vain numero kumpikin kolme.

Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa helmikuussa 84 151 kertaa ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä oli 20,0 %.