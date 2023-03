Helmikuun 2023 katsotuimmat elokuvat

Kaksi kotimaista hittiä hallitsivat helmikuun katsojalistoja.

Helmikuu alkoi tammikuun lopulla ensi-iltansa saaneen Sisun komennossa. Kuun alun päivinä Jalmari Helanderin toimintaspektaakkeli keräsi jopa kolmanneksen päivän kaikista katsojista ja oli selvästi katsotuin. Elokuva rikkoi 100 000 katsojan rajan ensimmäisenä vuoden 2023 ensi-iltana ja jatkaa edelleen kärjen tuntumassa. Kuukausilistalla Sisu jäi kuitenkin toiseksi.

Kuun loppupuolta listaa hallitsikin sitten toinen kotimainen hitti. Valtavan suositun Risto Räppääjä -sarjan yhdeksäs elokuva Maria Sidin ohjaama Risto Räppääjä ja villi kone tuli ensi-iltaan 17.2. ja on dominoinut siitä lähtien listaa suvereenisti. 100 000 rajaan elokuva ei ihan helmikuun puolella yltänyt, mutta lähelle meni – raja ylittynee tänään.

Kotimaisilla elokuvilla meni muutenkin hyvin helmikuussa. Kotimaisuusaste oli häkellyttävä 48,1 %. Kahden edellä mainitun listajyrän lisäksi helmikuussa pärjäsivät Skimbagirls (sija 4), Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus (9.), dokumenttielokuva Jope ite (13.) ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut Koputus (14.). Näiden lisäksi top 20:sta löytyivät vielä Napapiirin sankarit 4 ja Kiljuset!. Hamsterit jäi niukasti sijalle 21.

Ulkomaisista elokuvista Marvel-universumiin sijoittuva Ant-Man and the Wasp: Quantumania oli kuukauden kolmanneksi katsotuin. Sijoilta viisi ja kuusi löytyivät vuoden kaksi katsotuinta elokuvaa: joulukuussa ensi-iltansa saaneet jättimenestykset Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus ja Avatar: The Way of Water. Helmikuussa tuotiin uusintaensi-iltaan James Cameronin Titanic (1997). Tilastoidun historian katsotuin elokuva oli kuukauden 11. katsotuin. Yhteensä sillä on katsojia 1 135 000.

Helmikuun kokonaiskatsojaluku oli 640 581 ja kotimaisten elokuvien 307 916 katsojaa. Kokonaiskatsojamäärä oli noin 25 % pienempi kuin helmikuussa keskimääräin ennen korona-aikaa. Vuosina 2016 ja 2015 helmikuussa rikkoutui peräti miljoonan katsojan raja.

Päivän katsotuimman elokuvan tittelit menivät pääosin Sisulle ja Räppääjälle. Risto Räppääjä ja villi kone ehti olla 13 päivänä päivän katsotuin (elokuva pyöri ennen ensi-iltaa yhtenä päivänä laajasti ennakoissa). Sisu taas oli katsotuin kymmenenä päivänä. Kahtena päivänä päivän katsotuin oli Skimbagirls sekä keskiviikkona ensi-iltansa saanut Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Titanic kartutti hämmästyttäviä listameriittejään nappaamalla yhtenä päivänä katsotuimman elokuvan tittelin.