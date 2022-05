Huhtikuun 2022 katsotuimmat elokuvat

Huhtikuu tarjosi maaliskuun tapaan valtavan määrän ensi-iltoja ja yhden yli 100 000 katsojaa keränneen elokuvan. Kuukauden selvästi katsotuin elokuva oli Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet, joka keräsi yli 110 000 katsojaa – lähes saman verran kuin neljä seuraavaksi katsotuinta elokuvaa yhteensä.

Toiseksi katsotuimmaksi ylsi 32 464 katsojalla Sonic the Movie 2, kolmanneksi, vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi noussut, The Batman 30 278 katsojalla ja neljänneksi Hurja jengi 27 851 katsojalla

Kuukauden katsotuimmat kotimaiset löytyivät sijoilta 5–7: Sijalla viisi oleva JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii keräsi 25 699 katsojaa. Kuun loppupuolella ensi-iltaan tullut MC Helper:BeKings ehti kerätä huhtikuun puolella 22 879, mikä oikeutti kuudenteen sijaan. Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka oli sijalla seitsemän 18 188 katsojalla. Lisäksi kymmenen katsotuimman joukkoon mahtui Aku Louhimiehen ohjaama Odotus sijalla kymmenen. Sitä seurasi sijalla 11 Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt.

Huhtikuussa tuli varsinaiseen ensi-iltaan 25 elokuvaa, joista peräti yhdeksän oli kotimaisia – yksi tosin vähemmistöyhteistuotanto. Kotimaiset ensi-illat olivat julkaisujärjestyksessä: Odotus, Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka, The Twin – Paha kaksonen, The Innocents (päätuottajaa Norja), Armotonta menoa – hoivatyön lauluja, Tytöt tytöt tytöt, Jossakin on maa, Toinen mies ja MC Helper:BeKings. Lisäksi rajoitettuun levitykseen tuotiin monien erikoisnäytösten lisäksi mm. viisi Bollywood-elokuvaa ja Iiris Härmän ohjaama dokumentti Luomakunnan vartijat.

Päivän katsotuimman elokuvan tittelin saavutti kahdeksan eri elokuvaa: Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet oli 16 päivän katsotuin, MC Helper:BeKings viiden, The Batman kolmen ja JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii kahden. Lisäksi yksittäisen päivän katsotuimman elokuvan meriitin keräsivät Sonic the Movie 2 ja ennakoissa ollut Downton Abbey: Uusi aikakausi sekä yllättäen 70 on vain numero ja Tunturin tarina.

Kuukauden kokonaiskatsojaluku oli 479 073 eli vajaat 30 000 pienempi kuin maaliskuussa. Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa 141 965 kertaa ja niiden osuus oli 29,6 %.