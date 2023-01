Joulukuun 2022 katsotuimmat

Avatar: The Way of Water tuli ensi-iltaan joulukuun puolivälissä. Avausviikonlopun tulos oli vuoden neljänneksi kovin. Elokuva hallitsi ensi-illastaan lähtien katsojalistaa jopa parantaen tulostaan vuoden loppua kohti mentäessä. Elokuva keräsikin katsojia vuoden viimeisen arkiviikon ma 26.12. – pe 30.12, jokaisena päivänä enemmän kuin ensi-iltapäivänään tai ensi-iltaviikkonsa perjantaina. Ainoastaan ensi-iltaviikonlopun lauantaina Avatarin katsojaluku oli edellä mainittuja päiviä korkeampi. Kuukauden katsotuimpien elokuvien listalla se oli ylivoimainen ykkönen 158 500 katsojalla.

Kuukauden toiseksi katsotuimmaksi ylsi 23.12. ensi-iltansa saanut Napapiirin sankarit 4 ja kolmanneksi samana päivänä levitykseen tuotu Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus. Elokuvat vuorottelivat päivän toiseksi ja kolmanneksi katsotuimpana päivästä toiseen.

Kotimaisilla elokuvilla myös joulukuu oli hyvä: Napapiirin sankareidet lisäksi listan top 10:stä löytyy Kulkuset kulkuset sijalta neljä ja 28.12. ensi-iltaan tullut Kiljuset! sijalta kuusi. Sijoilta 12–17 taas löytyvät Supermarsu 2, Punttikomedia, Kupla, Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva ja Rakkaani merikapteeni. Lisäksi Häät ennen hautajaisia ylsi sijalle 20.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä jäi 554 385 katsojaan. Vuoden viimeinen elokuvaviikko nousi kuitenkin katsojalukujen osalta vuoden toiseksi korkeimmaksi. Kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli joulukuussa 171 809 ja osuus 31,0 % kaikista katsojista.

Avatar: The Way of Water oli päivän katsotuin 17 päivänä, Kulkuset kulkuset taas hallitsi alkukuukautta keräten kahdeksan päivän katsotuimman elokuvan merkintää. Black Panther: Wakanda Forever oli päivän katsotuin kolmena päivänä ja Violent Night yhtenä päivänä. Lisäksi Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus sai peräti kaksi päivän katsotuimman elokuvan titteliä; ne tulivat itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona. Jälkimmäisenä elokuvateatterit ovat yleisesti suljettuna ja päivän katsotuimman elokuvan titteli irtosikin 24 katsojalla.