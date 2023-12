Karvan verran kauniimpi Lyhytelokuvapäivän näytös

Katajanokan Kino K13:ssa vietetään Lyhytelokuvapäivää torstaina 21.12. Liput ilmaisnäytöksiin ovat lunastettavissa.

Kuva: elokuvasta Dear Pierangelo

Vuosittaista kansainvälistä Lyhytelokuvapäivää vietetään jälleen talvipäivänseisauksen aikaan. Esitämme Kino K13:ssa Karvan verran kauniimpi -kokonaisuuden, jonka kuusi lyhytelokuvaa käsittelevät kehollisuutta, seksuaalisuutta ja ihmissuhteita.

Ohjelmassa on muun muassa uudet elokuvat Antti Holmalta ja Kirsikka Saarelta sekä kymmeniä kansainvälisiä festivaaleja tänä vuonna kiertänyt Heta Jäälinojan animaatio Nun or Never!

Lunasta ilmaislippu