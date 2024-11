Kotimaisella elokuvalla tänä vuonna 2 miljoonaa katsojaa

Edellisen kerran kahden miljoonan katsojan raja ylitettiin vuonna 2017. Kotimaisen elokuvan katsojaosuus on 33,0 %, mikä on kansainvälisesti huippuluokkaa.

Yhteensä tänä vuonna elokuvissa on käyty 6 070 000 kertaa. Kotimaisten elokuvien katsojaluvun osalta 2 miljoonaa meni rikki eilen keskiviikkona. Suomessa elokuvissakäynti on palautunut muuta Eurooppaa paremmin, muun muassa kotimaisen elokuvan menestyksen ansiosta. Kotimaisten elokuvien lipputulot ovat jo yhteensä noin 25,5 miljoonaa euroa.

Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen on tyytyväinen kotimaisen elokuvan erinomaisesta katsojasuhteesta: ”Kuluva vuosi on osoittanut, että kotimainen yleisö haluaa ja tarvitsee kotimaista elokuvaa. Kahden miljoonan katsojan rajan ylitys ensimmäisen kerran sitten vuoden 2017 on vahva osoitus siitä, että kotimaisen elokuvan sisällöt ovat läheisiä ja tärkeitä suomalaisille katsojille.”

Vuoden katsotuin elokuva on Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija, joka on kerännyt 469 000 katsojaa. Viisi kotimaista elokuvaa on ylittänyt 100 000 katsojan rajan: Myrskyluodon Maijan lisäksi Luottomies-elokuva: All in (324 000 katsojaa), Kyllä isä osaa -elokuva (223 000), Heinähattu, Vilttitossu ja kana (182 000) ja Mielensäpahoittajan rakkaustarina (171 000). Ne kaikki ovat saaneet elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea sekä Kyllä isä osaa -elokuvaa lukuun ottamatta myös tuotantotukea.

Myös dokumenttielokuvat ovat kiinnostaneet elokuvateattereissa. Peräti kolme elokuvaa on ylittänyt dokumenttielokuvalle erinomaisen 10 000 katsojan rajan: Havumetsän lapset, Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen ja Pepe.

Vaikka kotimainen elokuva kiinnostaa katsojia Suomessa ja on menestynyt viime vuosina erittäin hyvin kansainvälisesti, Suomen elokuvasäätiön tukivaroista on leikattu tältä vuodelta miljoona euroa ja ensi vuodelta puoli miljoonaa euroa. Elokuvasäätiön tuki mahdollistaa paitsi monipuolisen elokuvatarjonnan myös elokuvateatterien toiminnan ympäri maan. Kattava ja laadukas elokuvateatteriverkosto mahdollistaa kotimaisen elokuvan menestyksen: elokuvateattereissa voi Suomessa käydä 125 kunnassa.

Leikkaukset kuitenkin uhkaavat heikentää elokuvasäätiön mahdollisuuksia tukea elokuvateattereita, jotka tarvitsevat lähivuosina yhteensä miljoonien rahoitusta laitteistojen uusimiseen, sillä digitaaliset elokuvaprojektorit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Mikäli projektoreita ei pystytä uusimaan, uhkaa elokuvateattereita sulkeminen erityisesti pienillä paikkakunnilla.

”On todella ikävää, että jatkaessaan kotimaisen elokuvan tukimäärärahojen leikkaamista valtiovalta vähentää kotimaisen elokuvaa rakastavan yleisön mahdollisuuksia kokea uusia elämyksiä elokuviemme parissa”, elokuvasäätiön johtaja Saarinen toteaa.

Top 10 kotimaiset elokuvat 2024

Elokuva Ohjaaja Levittäjä Ensi-ilta Katsojat vuonna 2024 20.11.2024 mennessä 1 Myrskyluodon Maija Tiina Lymi Nordisk Film 19.1.2024 468 989* 2 Luottomies-elokuva: All in Kari Ketonen Nelonen Media 16.2.2024 324 485 3 Kyllä isä osaa -elokuva Panu Raipia Nelonen Media 28.3.2024 223 051 4 Heinähattu, Vilttitossu ja kana Reetta Aalto SF Studios 16.2.2024 181 708 5 Mielensäpahoittajan rakkaustarina Mika Kaurismäki Nordisk Film 6.9.2024 171 358 6 Niko ja myrskyporojen arvoitus Kari Juusonen, Jørgen Lerdam Nordisk Film 11.10.2024 87 602 7 Syke-elokuva: Särkynyt sydän Taavi Vartia Nelonen Media 25.12.2023 72 244* 8 Kuolleet lehdet Aki Kaurismäki B-Plan 15.9.2023 53 171* 9 Perhoset Jenni Toivoniemi SF Studios 27.9.2024 41 545 10 Prinsessa Pikkiriikki Lauri Maijala SF Studios 27.3.2024 40 465

* Elokuva keräsi katsojia jo vuonna 2023.

