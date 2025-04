Maaliskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Kotimaisten elokuvien varassa pyörineen maaliskuun piristysruiske nähtiin aivan kuun lopussa.

Maaliskuu oli elokuvateattereissa hiljainen. Kokonaiskatsojamäärä nousi nipin napin yli puolen miljoonan (506 887 katsojaa). Se oli samaa tasoa kuin vuosina 2022 ja 2023. Koronaa edeltävän ajan keskimääräisistä luvuista jäätiin kuitenkin 200 000 ja viime vuodesta liki 300 000 katsojan päähän.

Kuukauden kärkikaksikko oli tuttu jo helmikuulta. Tällä kertaa tosin järjestys oli toinen: Häjyt 2 oli kuukauden katsotuin ja Risto Räppääjä ja kaksoisolento toiseksi katsotuin. Elokuvat keräsivät 55 042 ja 52 105 katsojaa. Räppääjä noussee tällä viikolla vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Klaus Härön elokuvan Ei koskaan yksin. Härönkin elokuva mahtui vielä top 20:een sijalle 17.

Valopilkuksi nousi kuukauden viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Teemu Nikin ohjaama ja Elina Knihtilän ja Pirjo Longan tähdittämä 100 litraa sahtia (kuva), joka ehti neljän päivän levityksessä olollaan kuukauden kolmanneksi katsotuimmaksi.

Kotimaiset elokuvat keräsivät kärkikolmikon takanakin hyviä sijoituksia. Kuukauden ensi-illoista Paula Korvan polyamoriakomedia Kenraaliharjoitus oli kuudes ja ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto Jon Blåhedin ohjaama meänkielinen uskonlahkodraama Valitut 13. katsotuin. Alkuvuoden hiteistä taas Kesäkirja oli kuukauden yhdeksänneksi katsotuin.

Ulkomaisista elokuvista katsotuin oli sijalta neljä löytyvä helmikuun puolessa välissä ensi-iltaan tullut Michael Morrisin ohjaama Bridget Jones: Mad About the Boy. Maaliskuussa 35 734 katsojaa kerännyt elokuva on toistaiseksi ainoa tänä vuonna yli 100 000 katsojaa kerännyt ulkomainen elokuva. Vuosilistaa voi seurata täältä.

Ulkomaisista ensi-illoista katsotuin oli sijalta viisi löytyvä Bong Joon Hon ohjaama Mickey 17. Sitä seurasivat sijoilta seitsemän ja kahdeksan löytyvät animaatiot Lumikki ja Koiramies. Kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Gints Zilbalodisin ohjaama latvialainen animaatioelokuva Flow jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle 5812 katsojalla.

Kuten jo jutun alussa sanottiin, kuukauden kokonaiskatsojamäärä jäi reiluun 500 000 katsojaan, mikä oli 28,0 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 maaliskuun keskiarvo ja 36,6 % pienempi kuin viime vuonna. Kotimaisiin elokuviin ostettiin maaliskuussa 228 311 lippua. Se oli peräti 45,0 % koko kuukauden lippumäärästä. Katsojamäärä oli 5,9 % suurempi kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo. Viime vuoden huippuluvuista jäätiin kuitenkin 37,5 %.

Peräti yhdeksän eri elokuvaa vähintäänkin kävi päivän katsotuimpana maaliskuussa. Eniten ykköspäiviä (seitsemän) oli Risto Räppääjä ja kaksoisolennolla. Viiteen kärkimerkintään ylsi Lumikki. Neljänä päivänä katsotuimpia olivat Häjyt 2, Mickey 17 ja kuun loppua dominoinut 100 litraa sahtia. Kolmeen ykköspäivään ylsi musiikkidokumentti Becoming Led Zeppelin. Kenraaliharjoitus oli katsotuin kahtena päivänä ja Valitut yhtenä. Lisäksi yhtenä päivänä oli katsotuin pistonäytösluonteisiin uusintanäytöksiin tuotu Christopher Nolanin ohjaama Inception (2010).