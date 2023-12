Marraskuun 2023 katsotuimmat elokuvat

Hiljaisen elokuvakuun aikana käytiin teattereissa vain 470 000 kertaa.

Francis Lawrencen ohjaama Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä nousi hiljaisen marraskuun katsotuimmaksi elokuvaksi. Kuun puolessa välissä teattereihin tullut 2010-luvun hittisarjan esiosa on kerännyt kahdessa viikossa 54 397 katsojaa.

Kuukauden toiseksi katsotuin oli lokakuun lopussa yhden päivän yleisöryntäyksellä avannut Emma Tammen ohjaama Five Nights at Freddy’s. Marraskuussa elokuva keräsi 41 268 katsojaa eli selvästi vähemmän kuin avausviikonloppunaan. Vuoden parhaimman avauspäivän tuloksen tehnyt hittipeliin perustuva kauhuelokuva on kerännyt yhteensä 95 556 katsojaa.

Kuukauden kolmanneksi ylsi reilun viikon ohjelmistossa ollut Ridley Scottin Napoleon ja sen perässä neljäntenä Hayao Miyazakin Poika ja haikara.

Kotimaisten elokuvien osalta kuukausi oli varsin hiljainen. Hyvää tulosta jo 2,5 kuukautta tehnyt Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet oli kuukauden viidenneksi katsotuin. Yhteensä elokuva on kerännyt jo 216 071 katsojaa.

Muista kotimaisista elokuvista Mummola oli kahdeksas, Lapua 1976 kahdestoista, Antero Varovainen ja onnenkivi 14., Sisarukset 16. ja Je’vida 17. Valoa valoa valoa jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle sijalle 21. Kotimaisten ensi-iltojen suhteen marraskuu oli muuhun syksyyn nähden hiljainen. Ensi-iltaan tuli vain yksi pitkä fiktio Mummola. Uusia dokumentteja nähtiin kolme: Monica in the South Seas, We Just Wanna Have a Good Time All the Time ja Cinéma Laika, joista viimeksi mainittu on vähemmistöyhteistuotanto. Joulukuussa ja erityisesti kuun loppupuolella kotimaisia ensi-iltoja tulee ohjelmistoon taas runsaasti. Luvassa on tänä vuonna vielä ainakin seitsemän kotimaista ensi-iltaa ja lisäksi yksi norjalais-suomalainen yhteistuotanto. Poikkeuksellisesti näistä vain yksi on dokumentti.

Päivän katsotuimman elokuvan tittelin nappasi marraskuussa seitsemän eri elokuvaa. Eniten ykköspäiviä, yhdeksän kappaletta, kertyi Napoleonille, joka on hallinnut listaa ensi-illastaan lähtien. Kuukauden alussa seitsemän päivän ajan katsotuin oli Five Nights at Freddy’s. Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä keräsi kuusi ykkösmerkintää ja The Marvels neljä. Tia Kouvon ohjaama Mummola oli katsotuin kahtena päivänä ja Poika ja haikara yhtenä. Ehkä yllättävimmän ykköspaikan nappasi Saara Cantellin Sisarukset, joka oli päivän katsotuin torstaina 9.11.

Kotimaisten elokuvien kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 104 140 ja osuus 22,1 %. Viimeksi näin alhainen kotimaisten elokuvien katsojamäärä on marraskuussa ollut vuonna 2012, vaikka koronavuodet huomioitaisiin. Kokonaiskatsojaluvuissa taas katsojamäärä 471 223 oli alhaisin marraskuun tulos sitten vuoden 2004, kun koronavuodet jätetään laskuista.