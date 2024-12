Marraskuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Marraskuussa vietettiin toista kertaa suurta leffapäivää ja kotimaiset elokuvat ylittivät vuositasolla kahden miljoonan maagisen raja. Kuukauden katsotuin oli Gladiator II.

Katsotuimmat elokuvat

Marraskuussa myytiin lippuja levityksessä olleisiin elokuviin yhteensä 516 518 kappaletta. Luku oli tämän vuosikymmenen toiseksi paras vuoden 2021 jälkeen, mutta jäi 32 % vuosien 2015–2019 marraskuun keskiarvosta. Kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi ylsi kuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Ridley Scottin ohjaama Gladiator II. Elokuva keräsi marraskuussa 64 143 katsojaa ja jatkaa edelleen listan kärkikahinoissa.

Kuukauden toiseksi katsotuin oli Venom: The Last Dance vajaalla 40 000 katsojalla. Yhteensä lokakuun puolessa välissä ensi-iltansa saaneella elokuvalla on 66 212 katsojaa.

Kotimaiset elokuvat ja kahden miljoonan rajan rikkoutuminen

Kotimaiset elokuvat keräsivät kuun aikana 116 431 katsojaa. Luku on 3500 katsojaa enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa, mutta muuten heikoin tulos sitten vuoden 2012. Tulos jää 60,0 % vuosien 2015–2019 marraskuun keskiarvosta. Hurjaa eroa selittää kuitenkin varsin paljon vuoden 2017 tulos, jolloin Tuntemattoman sotilaan johdolla kotimaiset elokuvat keräsivät marraskuun aikana yli 615 000 katsojaa.

Kuukauden katsotuin kotimainen oli Niko ja myrskyporojen arvoitus sijalla kolme. Marraskuussa 29 571 katsojaa keränneen jouluisen elokuvan kokonaistulos on tähän mennessä 95 675. Marraskuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltansa saanut Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen taas keräsi kuun aikana 15 782 (yhteensä 16 440) ja nousi vuoden katsotuimmaksi dokumentiksi ohi Havumetsän lapsien.

Vaikka kuukausi ei ollut itsessään kaikkien aikojen kärkijoukossa, saavutettiin marraskuussa huomattava merkkipaalu, kun kotimaisten elokuvien katsojaluku ylitti tänä vuonna kahden miljoonan rajan. Viimeksi näin on tapahtunut vuonna 2017. Huomioitavaa on, että tänä vuonna raja ylittyi muutamia päiviä aiemmin kuin seitsemän vuotta sitten.

Alla olevassa kuvaajassa näkyy vuosien 2017–2024 päiväkohtaiset katsojalukukertymät. Erityisesti esiin nousee tämän vuoden todella vahva alkuvuosi sekä edellä mainittu marraskuun vuonna 2017. Kesät ovat myös lähes poikkeuksetta hiljaista aikaa kotimaisen elokuvan katsojaluvuille, kun suurimmat nimet julkaistaan joko alkuvuodesta tai syksyllä. Vuoden 2024 katsojaluku marraskuun lopussa oli 2 027 407.

Suuri leffapäivä

Marraskuussa vietettiin toista kertaa suurta leffapäivää, jolloin käytännössä päivän kaikki elokuvaliput myytiin puoleen hintaan. Päivä osoittautui menestykseksi ja suuren leffapäivän katsojaluku olikin 75 446, mikä on tämän vuosikymmenen paras yksittäisen päivän tulos.

Päivän katsotuimmat

Päivän katsotuimmaksi elokuvaksi ylsi marraskuussa kymmenen eri elokuvaa, joista peräti neljä oli saanut ensi-iltansa 10–23 vuotta sitten.

Gladiator II hallitsi loppukuuta ja oli katsotuin yhtenätoista päivänä. Neljä päivän katsotuimman elokuvan merkintää keräsivät Venom: The Last Dance ja Wicked. Vaiana 2 tuli ensi-iltaan viime perjantaina ja ehti olla marraskuun kahden viimeisen päivän ylivoimaisesti katsotuin. Yhteen päivämerkintään ylsivät Pedro Almodóvarin The Room Next Door ja Dwayne Johnsonin tähdittämä Red One. Christopher Nolanin vuoden 2014 sci-fi-klassikko tuotiin uudelleen elokuvateattereihin 10-vuotisjuhlanäytöksiin ja se olikin kahden päivän katsotuin. Elokuvateattereissa nähtiin myös jälleen Peter Jacksonin Taru sormusten herrasta -trilogia. Pidennettyjä versioita esitettiin kutakin kahtena päivänä. Fantasiaklassikon osat olivatkin ensimmäisen päivänsä ylivoimaisesti katsotuimmat elokuvat. Sormuksen ritarit (2001, kuukausilistalla sijalla 26) ja Kaksi tornia (2002, kuukausilistalla sijalla 29) onnistuivat nappaamaan päivän katsotuimman tittelin myös toisena päivänä. Kuninkaan paluu (2003) oli kuitenkin elokuvista katsotuin ollen kuukausilistalla sijalla 25. Kaikki Sormuksen herrasta -elokuvat (2001–2003) keräsivät myös viime vuonna päivän katsotuimman elokuvan tittelit.

Taulukko: Marraskuun katsotuimmat elokuvat