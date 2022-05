Nuoria haaveita teemana Lyhyesti kerran kuussa -näytöksessä

Lyhytelokuvamatinea järjestetään su 15.5. Kino K13:ssa.

Lapsuudenkodin jättäminen, ihastuminen, kiusauskokemukset, sisarussuhteet, muistot ja pelot ovat aiheita toukokuun Lyhyesti kerran kuussa -näytöksessä. Vuosina 2019–2021 ilmestyneissä kotimaisissa lyhytelokuvissa antaudutaan lapsuuden ja nuoruuden kokemuksille.

Lyhyesti kerran kuussa on elokuvasäätiön esityssarja, jota kuratoi lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen. Näytöksiin on vapaa pääsy ja ne on tekstitetty englanniksi.

Lyhyesti kerran kuussa: Nuoria haaveita

Su 15.5.2022 klo 15

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki (saavutettavuus)

Tutustu ohjelmaanLunasta ilmaislippu

Kesäksi Lyhyesti kerran kuussa jää tauolle – seuraava näytös on Taiteiden yönä 18.8.2022.