Rekrytoimme: Toiminnanjohtaja Media Deskiin

Luova Eurooppa -ohjelma on Euroopan Unionin tukiohjelma luoville aloille. Sen sisällä toimiva Median alaohjelma tukee eurooppalaista elokuva-, TV- ja pelialaa. Luovan Euroopan yhteyspiste Media Desk tiedottaa ohjelmasta Suomessa ja auttaa tuenhakijoita. Media Desk toimii Suomen elokuvasäätiön alla.

Media Deskin pitkäaikaisen toiminnanjohtajan jäädessä eläkkeelle helmikuussa 2025 haemme:

TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtaja vastaa kokonaisvaltaisesti Media Deskin toiminnasta, jonka tavoitteena on EU:n Luova Eurooppa -tukiohjelman tunnetuksi tekeminen Suomessa. Työn keskiössä on Luova Eurooppa / Median tukihakemuksiin liittyvä neuvonta. Toimeen kuuluu myös raportointi Brysseliin sekä muut talous- ja hallintotyöt. Myös kansainvälinen yhteistoiminta eri Euroopan maiden kollegojen kanssa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa on tärkeä osa työtä.

Edellytämme hakijalta:

elokuva-alan tuntemusta

soveltuvaa työkokemusta

vahvaa viestintäosaamista

hyviä yhteistyötaitoja

erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa (ruotsin ja ranskan kielen taito katsotaan eduksi)

esiintymistaitoa (työ sisältää luennointia, moderointia ja tilaisuuksien vetämistä)

Työ alkaa 1.2.2025 tai sopimuksen mukaan. Työ on määräaikainen nykyisen Luova Eurooppa -ohjelmakauden ajan eli vuoden 2027 loppuun saakka. Työ jatkuu todennäköisesti sen jälkeen uuden ohjelman muodossa.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen osoitetaan maanantaihin 14.10. mennessä Suomen elokuvasäätiön hallintojohtaja Niina Otvalle: niina.otva@ses.fi.

Lisätietoja:

Luova Eurooppa / Media Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman

puh. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi