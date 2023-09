SES:n sivuilla nyt myös kymmenen suurimman kaupungin katsojalukutiedot

Viime viikolla elokuvasäätiön sivuille lisättiin katsotuimpien elokuvien katsojalukusivustot maakuntakohtaisesti. Nyt sivuilta löytyy myös vastaavat sivut Suomen kymmenen suurimman kaupungin osalta. Kuten jo maakuntalistojen yhteydessä tuli mainittua: paikkakuntaiset tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen. Kuitenkin vuosien 2001–2003 ajalta paikallisissa tiedoissa on puutteita, joten esimerkiksi Pahat pojat ja kaksi ensimmäistä Peter Jacksonin ohjaamaa Taru sormusten herrasta -elokuvaa eivät näy näillä kaupunkilistoillakaan.

Suurten kaupunkien katsojalistat eroavat monien maakuntien vastaavista. Bondit ja supersankarielokuvat menestyvät muuta maata paremmin – kotimaiset usein vähän heikommin. Paikalliset ohjaajat ja elokuvien tapahtumien sijoittuminen kaupunkiin näkyvät kuitenkin yleensä selvänä nosteena katsojaluvuissa – ainakin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Helsingin listat poikkeavat kaikista muista alueista huomattavasti. Sieltä löytyy monia yli 50 000 katsojan elokuvia, jotka eivät ole muualla maassa menestyneet juuri lainkaan.

Maakuntatasolla Titanic piti ykköspaikkaa peräti 15 Suomen 19 maakunnasta. Suurimpien kaupunkien hallitsija on kuitenkin Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas (2017), joka on katsotuin kuudessa Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista. Titanic pitää kärkipaikkaa Turussa, Porissa ja Jyväskylässä. Helsingin katsotuin taas on Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu. Muiden Sormusten herrojen tarkat kaupunkikohtaiset luvut tosin puuttuvat.

Suomen pääkaupungin katsotuimpien elokuvien lista poikkeaa muusta Suomesta huomattavissa määrin. Muille alueille tyypilliset paikalliset menestykset loistavat poissaolollaan ja listoja hallitsevat amerikkalaiset elokuvat sekä brittiläiset James Bondit. Helsingin tarjonta on määrällisesti selvästi korkein. Kaupungissa on esitetty vuoden 1987 jälkeen levityksessä yli 7000 eri elokuvaa. Näistä 650 on kerännyt Suomen kaikista katsojistaan yli 80 % Helsingistä ja yli 200 ei ole esitetty muualla ollenkaan. Luvut eivät sisällä festivaali- tai elokuva-arkistonäytöksiä.

Helsingin katsotuin elokuva on Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu (2003), joka on ainoana elokuvana kerännyt yli 200 000 katsojaa. Koska kahden muun Sormusten herra -elokuvan lukuja ei ole tiedossa löytyy kakkospaikalta Titanic (1997) ja kolmantena Forrest Gump (1994). Helsingin yhdeksi ominaispiirteeksi nousee palkittujen elokuvien ja ns. kriitikoiden suosikkien tai ylipäätään art-house-elokuvien keskimääräistä parempi menestys. Helsingin neljä katsotuinta elokuvaa ovatkin parhaan elokuvan Oscarin voittajia. Kolmen kärki oli jo etukäteen ajateltuna ns. suuren yleisön elokuvia, mutta kaikkien aikojen neljänneksi katsotuin American Beauty (1999) ei lähtökohtaisesti sellaiselta vaikuttanut. Elokuva nousi kuitenkin ensi-iltavuotensa (2000) katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa. Puolet katsojamäärästään se keräsi Helsingissä. 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta löytyy monia art-house-draamoja ja -komedioita, jotka nousivat suuriksi hiteiksi, mutta vain paikallisesti. Todd Solondzin Onni (1998) onnistui keräämään Helsingissä pitkän levitysikkunansa aikana yli 50 000 katsojaa. Se on yli 81 % elokuvan reilun 60 000 katsojan kokonaissaaliista. Lähes yhtä suureen paikalliseen prosenttiosuuteen ja kokonaiskatsojamäärään pääsivät Epäillyt (1995), Sideways (2004), italialainen Il postino – posteljooni (1994), Fargo (1996) ja Breaking the Waves (1996). Astetta suuremman kokonaiskatsojamäärän keränneistä elokuvista esimerkiksi Paistetut vihreät tomaatit (1991) ja Lost in Translation (2003)menestyivät erityisesti Helsingissä. Brittikomedia Housut pois (1997) onnistui keräämään pääkaupungissa yli 100 000 katsojaa. Vastaavaan saavutukseen on yltänyt vain kolme kotimaista: Tuntematon sotilas (2017), Talvisota (1989) ja Rukajärven tie (1999).

Muu pääkaupunkiseutu

Espoon ja Vantaan kärkilistat keskittyvät vahvasti tälle vuosituhannelle. Ennen valtavien kauppakeskusten aikaa oli pääkaupunkiseudun pienempien kaupunkien tarjonta muutaman korttelikinon varassa ja elokuvissa käytiinkin Helsingissä. Erityisesti Espoon luvuissa tapahtuu suuri hyppäys 2000-luvun alussa ja esimerkiksi Titanic ei mahdu kaupungin top 50:een. Vantaalla vuosikohtainen katsojaluku lähes viisinkertaistui vuosien 2007 ja 2009 välillä. Nykyisin katsotuimmat elokuvat ovat koko perheen elokuvia ja Bondin ja Star Warsin -kaltaisia jättihittejä. Hauskan anekdootin tarjoaa vuoden 2008 Matka maan keskipisteeseen, joka keräsi koko maan vajaasta 45 000 katsojastaan liki 30 000 eli kaksi kolmasosaa Vantaalla. Syynä tähän oli se, että Suomen ensimmäinen moderneja 3D-elokuvia esittävä projektori löytyi Vantaan Flamingosta.

Tampereella on Helsingin jälkeen nimikemääräisesti monipuolisin tarjonta: liki 6500 eri elokuvaa on kerännyt katsojia vuoden 1987 jälkeen. Paikallisiksi hiteiksi nousevat manserockin suuruuksia käsittelevät elokuvat Eput (2016) ja Vuonna 85 (2013). Myös Kummeli-elokuvat ovat menestyneet keskimääräistä paremmin juuri Tampereella.

Oulun suurimpia menestyksiin lukeutuvat Ouluun tai Pohjois-Pohjanmmaalle sijoittuvat elokuvat Miss Farkku-Suomi (2012), Hevi reissu (2018) ja Kielletty hedelmä (2009) sekä pohjoisemmissa maisemissa tapahtuvat Napapiirin sankarit -elokuvat sekä Reindeerspotting – pako Joulumaasta (2010) ja Lost Boys (2020) -dokumentit.

Turku ja Pori

Turun ja Porin suurimpia paikallisia menestyksiä ovat Vares-elokuvat – tosin sarjan eri osat. Turun kymmenestä korkeimman suhteellisen katsojaosuuden keränneestä elokuvasta, jotka ovat saaneet koko maassa yli 30 000 katsojaa, kuusi on Vares-elokuvia. Turussa suhteellisesti heikoiten sarjan yhdeksästä elokuvasta on menestynyt poikkeuksellisesti Poriin sijoittuva V2 – jäätynyt enkeli. Se taas on yksi Porin kaikkien aikojen katsotuimmista elokuvista. Porissa ovat menestyneet myös erittäin hyvin sieltä kotoisin olevan Timo Koivusalon elokuvat. Valtaosa Koivusalon elokuvista on kerännyt 6–9 % koko Suomen kokonaiskatsojamäärästä Porissa, kun kaupungin kokonaisosuus kaikista katsojista on 2 %. Suhteellisesti kaikkein parhaiten Koivusalon elokuvista on menestynyt Kaksipäisen kotkan varjossa (2005), joka on kerännyt kaupungissa peräti 12 % koko Suomen katsojista. Myös Porissa pääosin kuvattu Kari Paljakan ohjaama Veturimiehet heiluttaa (1992) oli suuri hitti kaupungissa.

Jyväskylä, Kuopio ja Lahti

Jyväskylässä on menestynyt hyvin monia ulkomaisia elokuvia, jotka eivät muualla Suomessa keränneet kovin suuria katsojalukuja. Esimerkiksi Blow (2001), Mutta mitä tapahtui joulupukille? (1994), The Birdcage -lainahöyhenissä (1996) ja Heräämisiä (1991) menestyivät keskimääräistä selvästi paremmin Jyväskylässä. Kotimaisista elokuvista Vääpeli Körmy ja marsalkan sauva (1990) keräsi suhteellisesti erittäin hyvin katsojia kaupungissa.

Kuopiossa keskimääräistä paremmin ovat menestyneet esimerkiksi Hevi reissu (2018), 8-pallo (2013), Isänmaallinen mies (2013) ja Juice (2018).

Lahdessa taas Laitapuolen hyökkääjä (2022) keräsi Suomen kokonaiskatsojamäärästä liki 15 %, kun kaupungin osuus kaikkien elokuvien katsojista on selvästi alle 3 %. Lahtelaisia hittejä ovat myös Cheekistä kertova Veljeni vartija (2018) ja Apulanta-yhtyeen tarina Teit meistä kauniin (2016).