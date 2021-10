Syyskuun 2021 katsotuimmat elokuvat

Denis Villeneuven ohjaama Dyyni oli syyskuun katsotuin elokuva. Kaksi viikkoa sitten ensi-iltansa saanut tieteisfantasia keräsi kuun aikana liki 88 000 katsojaa. Dyyni piti päivän katsotuimman elokuvan paikkaa ensi-illastaan 12 päivää, kunnes sen syrjäytti ennakkonäytöspäivänään uusi James Bond -elokuva.

007 No Time to Die keräsi jo keskiviikon ennakoissa hyvin katsojia. Ensi-ilta oli torstaina kuun viimeisenä päivänä, jolloin Daniel Craigin viimeiseksi jäävä Bond keräsi korona-ajan ylivoimaisesti kovimman päivätuloksen lähes 30 000 katsojaa. Päivätulos oli paras sitten Frozen 2:n ensi-iltaviikon tulosten joulukuussa 2019. Bondia kävi siis katsomassa eilen enemmän katsojia kuin mitään elokuvaa yksittäisen päivän aikana vuoden 2020 aikana edes ennen koronaa. Kuukausilistalla Bond ylsi yhden varsinaisen ja yhden ennakkopäivän katsojillaan viidennelle sijalle.

Dyynin ja 007 No Time to Dien lisäksi päivän katsotuimpina olivat syyskuun aikana kahdeksana päivänä Shang Chi and The Legend of the Ten Rings, viitenä päivänä hyvin arkipäivinä menestynyt Isä ja kuun kahtena ensimmäisenä päivänä After We Fell, joka sai ensi-iltansa keskiviikkona 1.9.2021. Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli samana päivänä Dyynin kanssa ensi-iltaan tullut Ryhmä Hau -elokuva 57 900 katsojalla.

Kuukauden 12 katsotumman elokuvan joukkoon mahtui neljä kotimaista: sijalla seitsemän vuoden katsotuimpana jatkava Luokkakokous 3 – sinkkuristeily, sijalla kahdeksan Peruna, sijalla yhdeksän Pertsa ja Kilu ja sijalla 12 kuukauden korkein kotimainen ensi-ilta, Venetsian festivaaleilla palkittu, Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia.

Yhteensä elokuvateatterilevityksessä olevia elokuvia käytiin katsomassa syyskuun aikana 471 911 kertaa. Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa 71 966 kertaa, ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä oli 15,2 %.