Syyskuun 2022 katsotuimmat elokuvat

Syyskuussa katsottiin paljon kotimaisia elokuvia.

Syyskuu tarjosi lukuisia ensi-iltoja. Peräti 27 elokuvaa sai vähintäänkin rajoitetun ensi-illan. Kotimaisia elokuvia tuli ensi-iltaan kymmenen, joista kaksi rajoitettuun levitykseen.

Kuukauden selvästi katsotuin elokuva oli Mika Kaurismäen ohjaama ja Heikki Kinnusen tähdittämä Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä. Elokuva keräsi syyskuussa 117 074 katsojaa ja on edelleen katsojalistan kärkisijoilla. Toiseksi katsotuin kotimainen oli sijalla kolme ollut Timo Koivusalon ohjaama Pelle Hermanni, jolle kertyi kuun aikana 40 213 katsojaa. Kuun loppupuoli tarjosi monta ensi-iltaa, jotka tullevat keräämään hyvin katsojia lokakuussa. Viikko sitten ensi-iltansa saanut Häät ennen hautajaisia ehti kerätä syyskuussa 24 704 katsojaa. Kuun viimeisenä päivänä ensi-iltaan tulleet Rakkaani merikapteeni ja Sieniretki ovat jo nyt keränneet selvästi enemmän katsojia lokakuussa kuin syyskuussa. Ensin mainittu mahtui kuitenkin kuukauden kahdenkymmenen katsotuimman joukkoon yhden päivän levityksellään. Kuukauden muut kotimaiset ensi-illat olivat kuun alussa ensi-iltansa saanut sci-fi-draama Veden vartija (12 809 katsojaa), ilman elokuvasäätiön tukea tuotettu ja levitetty koko perheen elokuva Perhereissu (498 katsojaa) ja Anna Erikssonin julkisuutta kerännyt taide-elokuva W (307 katsojaa). Rajoitettuun ensi-iltaan tuotin Lauri Anssi Moilasen ja Olli Vuokon ohjaama dokumentti Viikinki (279 katsojaa). Lisäksi kuun viimeisenä viikonloppuna ohjelmistoon otettiin myös Suomen elokuvasäätiön tukea saanut dokumentti Tukdam – Between the Worlds (22 katsojaa).

Ulkomaisista elokuvista katsotuin oli kuun alussa ensi-iltaan tullut Suon villi laulu. Elokuva keräsi 83 000 katsojaa ja oli kuukauden toiseksi katsotuin. Kuukauden toiseksi katsotuin ulkomainen olikin sijalta neljä löytyvä jättihitti Top Gun: Maverick. Elokuva on viidettä kuukautta kuukauden top 4:ssä.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 510 392 katsojaa. Vuosina 2015–2019 syyskuun keskiarvo oli lähes tasan 700 000 katsojaa (699 687). Tämän vuotinen luku oli siis 27 % pienempi kuin keskimäärin vuosina ennen koronaa. Kotimaiset elokuvat keräsivät kuitenkin peräti 229 359 katsojaa eli 44,9 % kuukauden katsojamäärästä.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni 23 päivänä suomalaiselle elokuvalle. Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä hallitsi katsojalistaa keräten ykköspäiviä peräti 19 kappaletta. Suon villi laulu piti ykkössijaa seitsemän päivää ensi-illastaan Mielensäpahoittajan ensi-iltaan. Lisäksi Häät ennen hautajaisia nappasi kaksi päivän katsotuimman elokuvan titteliä. Kuun ensimmäinen päivä meni Laitapuolen hyökkääjän ja kuun viimeinen päivä Rakkaani merikapteenin nimiin.