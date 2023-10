Syyskuun 2023 katsotuimmat elokuvat

Kaksi kotimaista hallitsi syyskuun katsojalistoja.

Lapua 1976 oli syyskuun katsotuin elokuva. 1.9.2023 ensi-iltansa saanut Toni Kurkimäen ohjaama elokuva keräsi kuun aikana 114 975 katsojaa. Etelä-Pohjanmaalla elokuvasta on tullut valtaisa hitti. Se on kerännyt maakunnassa jo yli 41 600 katsojaa ja noussut kaikkien aikojen kolmanneksi katsotuimmaksi. Ykköspaikalla oleva Talvisota (1989) on enää vajaan neljän tuhannen katsojan päässä. Paikallisesta menestyksestä kertoo jotain se, että elokuva on kerännyt maakunnassa 2,5-kertaisesti Barbien katsojamäärän.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva, kuun puolivälissä 15.9. ensi-iltansa saanut Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet ei jäänyt kauas ykköspaikasta. Loppukuukautta hallinnut elokuva ehti kerätä syyskuun aikana 112 513 katsojaa. Ohjaajan kotikaupungissa Karkkilassa elokuva on noussut jo kaikkien aikojen ylivoimaisesti katsotuimmaksi. Kokonaiskatsojaluvuissa Kuolleet lehdet tullee ohittamaan tällä viikolla Lapua 1976:n ja nousee vuoden kymmenen katsotuimman elokuvan joukkoon.

Syyskuussa ensi-iltaan tuli peräti yhdeksän kotimaista ensi-iltaa. Niistä neljä oli dokumentteja ja yksi vuoden 1992 japanilais-alankomaalaisen animaatioelokuvan restauroitu versio. Kahden kärkielokuvan jälkeen kotimaisista parhaiten pärjäsi 22 627 katsojaa kerännyt Muumipeikko ja pyrstötähti sijalla seitsemän. Kuukauden top 20:een mahtuivat myös syyskuun toiseksi viimeisenä päivänä ensi-iltansa saanut Aleksi Delikourasin ohjaama Spede ja Teemu Nikin Peluri – Kuolema on elävien ongelma. Kuukauden katsotuimpien listalla sijat 28–30 menivät kolmelle kotimaiselle dokumentille: sijalla 28 Michael Monroe -dokumenttielokuva kahden päivän levityksessä olollaan, sijalla 29. elokuussa ensi-iltansa saanut Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki ja sijalla 30. Ilveskuiskaaja.

Kuukauden kolmanneksi katsotuin ja ylipäätään katsotuin ulkomainen elokuva oli loppukesän suvereeni dominoija Greta Gerwigin ohjaama Barbie. Elokuva kerrytti katsojamääräänsä vielä syyskuussakin 73 175 katsojalla. Yhteensä jättihitti on kerännyt jo 655 087 ja noussut tilastoidun historian 12. katsotuimmaksi elokuvaksi. Kuukauden neljäntenä oli 50 396 katsojaa kerännyt Oppenheimer, joka yli 370 000 katsojallaan lähestyy jo kaikkien aikojen top 100:aa.

Kuukausi oli kahden elokuvan juhlaa. Kuolleet lehdet oli katsotuin viitenätoista päivänä ja Lapua 1976 kolmenatoista. Yksittäisen päivän katsotuimman elokuvan tittelin nappasivat Barbie ja ensi-iltapäivänään Saw X.

Kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli syyskuussa 276 783 katsojaa eli peräti 43,0 % kaikista katsojista. Vuositasolla kotimaisten elokuvien katsojaosuus palasi kahdenkymmen prosentin paremmalle puolelle ja on nyt 21,5 %. Yhteensä syyskuussa käytiin elokuvissa 643 200 kertaa. Se on määrältään lähes identtinen vuosien 2016 ja 2017 syyskuiden kanssa ja lähes 50 000 katsojaa enemmän kuin 2000-luvun syyskuiden keskimääräinen katsojaluku. Luku ei sisällä Rakkautta & anarkiaa -festivaalin yli 51 000 katsojaa.