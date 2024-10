Syyskuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Mielensäpahoittajan rakkaustarinan oli hiljaisen syyskuun ylivoimaisesti katsotuin

Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina tuli ensi-iltaan syyskuun kuudes päivä ja on siitä lähtien hallinnut katsojalistaa. Elokuva keräsi syyskuussa yli 118 000 katsojaa eli lähes yhtä paljon kuin kuukausilistan kolme seuraavaksi katsotuinta elokuvaa yhteensä. Elokuvan dominointi oli niin täydellistä, että se keräsi kuun aikana peräti 26 päivän katsotuimman elokuvan titteliä. Neljäs Mielensäpahoittaja jatkaa edelleen katsojalistan kärjessä.

Ennen Mielensäpahoittajan ensi-iltaa päivän katsotuimman elokuvan paikkaa piti neljän päivän ajan Se päättyy meihin. Kuukauden kolmanneksi katsotuin elokuva on kerännyt yhteensä jo 159 000 katsojaa ja noussut vuoden yhdeksänneksi katsotuimmaksi.

Kuukauden toiseksi katsotuimmaksi ylsi Mielensäpahoittajan kanssa samana päivänä ensi-iltaan tullut Beetlejuice Beetlejuice 43 925 katsojalla. Se päihitti Se päättyy meihin -hitin reilulla seitsemällä sadalla katsojalla. Seuraavat sijat menivät kesän jättihiteille, jotka keräävät vieläkin hyvin katsojia: Inside Out – mielen sopukoissa 2, Deadpool & Wolverine ja Itse ilkimys 4. Deadpool & Wolverine on noussut Deadpool-sarjan katsotuimmaksi nyt myös Suomessa.

Kotimaisista elokuvista kuukauden kymmenenneksi katsotuimmaksi ehti kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut Perhoset 10 869 katsojalla. Lisäksi lähinnä yhden päivän ennakkonäytöksissä katsojia kerännyt Niko ja myrskyporojen arvoitus oli kuukauden 20. katsotuin. Elokuva saa ensi-iltansa reilun viikon päästä perjantaina 11.10.2024.

Lippuja ostettiin kuun aikana yhteensä 435 512. Luku on koronavuotta 2020 lukuun ottamatta vuodesta 1988 löytyvien viikkokohtaisten katsojalukutietojen osalta tilastoidun historian alhaisin. Se on noin 38 prosenttia pienempi kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo ja 2020-luvunkin keskiarvoa 11,6 prosenttia pienempi.

Kotimaiset elokuvat keräsivät yhteensä 140 242 katsojaa. Luku on 36 % pienempi kuin vuosien 2015 –2019 keskiarvo ja esimerkiksi vain puolet vuoden takaisesta syyskuusta, jolloin Lapua 1976:n ja Kuolleiden lehtien johdolla kotimaiset elokuvat keräsivät salit täyteen. Hyvän alkuvuoden ansiosta tänä vuonna on käyty kuitenkin jo katsomassa enemmän kotimaisia elokuvia kuin yhtenäkään muuna vuonna tällä vuosikymmenellä yli 1,7 miljoonaa kertaa. Kotimaisuusaste on myös edelleen erinomainen 33,2 %.