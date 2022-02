Tammikuun 2022 katsotuimmat: Spider-Man: No Way Home dominoi koronarajoitusten keskellä

Spider-Man: No Way hallitsi suvereenisti tammikuun katsojatilastoja ollen jokaisen päivän katsotuin elokuva elokuvateattereissa. 15.12.2021 ensi-iltansa saanut elokuvat onkin hallinnut katsojatilastoa koko levityksessä olonsa ajan, jos jouluaatto, jolloin elokuvateatterit ovat kiinni, jätetään huomiotta. Tammikuussa elokuva keräsi 26 087 katsojaa. Yhteensä se on kerännyt tähän päivään mennessä 165 346 katsojaa.

Koronarajoitukset rajoittivat elokuvateattereissa käyntiä suuressa osassa maata. Koko kuun kokonaiskatsojamäärä elokuvateattereissa oli 110 552. Se oli vain neljäsosa edellisen kuun luvusta. Toisaalta vuosi sitten tammikuussa elokuvateattereissa käytiin vain 38 398 kertaa, kaksi vuotta sitten 1 050 586 kertaa.

Koronarajoitusten paikallisuus näkyy myös katsojatilastoissa. Esimerkiksi Pirkanmaan osuus tammikuun kaikista katsojista oli 1,0 %. Yleensä maakunnan osuus on kymmenessä prosentissa. Uudenmaan osuus oli reilut 10 %, vaikka yleensä se on 40–45 %.

Kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli 32 426 ja katsojaosuus tutun korkea 29,3 %. Parhaiten menestyivät Vinski ja näkymättömyyspulveri sijalla kaksi ja 70 on vain numero sijalla viisi.