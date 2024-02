Tammikuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Myrskyluodon Maija dominoi tammikuun lopun katsojalistaa ja oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin.

Tiina Lymin ohjaama ja Amanda Janssonin tähdittämä suureksi hitiksi noussut Myrskyluodon Maija sai ensi-iltansa 19.1. ja on kerännyt vajaassa kahdessa viikossa jo lähes 144 000 katsojaa. Elokuva on noussut vuoden toistaiseksi ylivoimaisti katsotuimmaksi elokuvaksi ja matkalla tilastoidun historian katsotuimmaksi ruotsinkieliseksi elokuvaksi Suomessa. Erityisesti Ahvenanmaalla elokuva on menestynyt erinomaisesti. Siellä se on noussut jo vuosikymmenen viidenneksi katsotuimmaksi elokuvaksi ja kerännyt enemmän katsojia kuin esimerkiksi Oppenheimer. Vahvasti näyttää, että Maija tulee kamppailemaan maakunnassa Barbien kanssa vuosikymmenen katsotuimman elokuvan tittelistä jo lähiviikkojen aikana.

Kotimaiset elokuvat ovat pärjänneet muutenkin erinomaisesti alkuvuoden katsojatilastoissa. Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli joulukuun lopussa ensi-iltansa saanut Taavi Vartian ohjaama Syke-elokuva: Särkynyt sydän. Se keräsi tammikuussa 61 000 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on jo lähes 110 000 katsojaa.

Muut kotimaiset kuukauden kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa olivat viidenneltä sijalta löytyvä jo syyskuussa ensi-iltansa saanut Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet. Elokuva keräsi tammikuussa reilut 38 500 katsojaa ja lähestyy jo 300 000 katsojan rajaa. Kuukauden yhdeksänneksi katsotuin oli Timo Koivusalon ohjaama Pelle Hermanni ja hypnotisoija.

Kuukauden katsotuin ulkomainen elokuva oli koko perheen seikkailumusikaali Vonkka. Timothée Chalametin tähdittämä elokuva keräsi tammikuussa 52 500 katsojaa ja yhteensä sillä on katsojia jo liki 138 500. Kuukauden neljänneksi katsotuin oli romanttinen komedia Anyone But You, jonka pääosissa nähdään Sydney Sweeney ja Glen Powell.

Yhteensä kotimaisiin elokuviin ostettiin tammikuussa 326 253 lippua ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä oli peräti 46,7 %. Katsojamäärä oli 20,0 % suurempi kuin kotimaisten elokuvien tammikuinen keskimääräinen katsojaluku vuosina 2016–2020. Kotimaisten elokuvien tammikuun katsojamäärä onkin ollut 2000-luvulla tätä suurempi vain neljänä vuotena – vuosina 2006, 2008, 2014 ja 2019.

Suomalaisen elokuvan ja erityisesti Myrskyluodon Maijan erinomaisesta tuloksesta huolimatta kuukauden kokonaiskatsojamäärä jäi kauaksi tammikuun keskiarvosta. Yhteensä kuun aikana käytiin elokuvissa 698 024 kertaa. Luku on yli 30 000 katsojaa pienempi kuin vuosi sitten ja 20,0 % pienempi kuin vuosien 2016–2020 tammikuun keskiarvo. Viimeksi tammikuun kokonaiskatsojaluku on ollut alle 700 000 katsojaa vuonna 2012, kun koronavuodet jätetään huomiotta.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni kuukauden aikana vain neljälle elokuvalle. Myrskyluodon Maija oli katsotuin kuun 14 viimeisenä päivänä. Syke-elokuva: Särkynyt sydän keräsi ykköspäiviä 11 ja Vonkka viisi . Yhtenä päivänä päivän katsotuin oli kuukausilistan sijalla kymmenen oleva Mean Girls, joka oli katsotuin ensi-iltapäivänään.