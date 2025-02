Tammikuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Kaksi kotimaista hittiä olivat katsojalistan valopilkut

Tammikuu lähti liikkeelle Mari Rantasilan Levottoman Tuhkimon johdolla. Joulupäivänä ensi-iltansa saanut elokuva ehti kerätä joulukuun puolella jo yli 70 000 katsojaa. Vauhti pysyi hyvänä vuoden vaihteen jälkeenkin ja elokuva keräsi tammikuussa lähes 100 000 katsojaa jatkaen edelleen viikkolistan top 5:ssä.

Kuun puolessa välissä sai ensi-iltansa Klaus Härön Ei koskaan yksin. Elokuva hallitsi listaa suvereenisti kuukauden kaksi viimeistä viikkoa. Se ylitti 100 000 katsojan rajan tammikuun viimeisenä päivänä. Luvussa oli mukana jo viime vuoden puolella olleet muutamat ennakkonäytökset, joten tammikuun luku jäi niukin naukin viisinumeroiseksi. Kuukauden katsotuimman elokuvan tittelin Ei koskaan yksin ehti kuitenkin napata. Helmikuu on alkanut vahvasti Härön elokuvalta ja sillä onkin kasassa nyt jo yli 110 000 katsojaa.

Kuukauden muut kotimaiset ensi-illat olivat 3 717 katsojaa kerännyt Tuukka Temosen Meduusalla ei ole sydäntä ja kuun viimeisenä päivänä ensi-iltansa saanut brittiläis-suomalais-yhdysvaltalainen yhteistyö Charlie McDowellin ohjaama Kesäkirja. Elokuva keräsi tammikuun puolella 5792 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia ensimmäisen viikonlopun jälkeen jo 18 929.

Ulkomaisista elokuvista kuukauden katsotuin oli Robert Eggersin Nosferatu 70 677 katsojalla. Elokuva on noussut selvästi katsotuimmaksi Nosferatu-elokuvista Suomessa. Varsinaisista Dracula-elokuvista parhaiten katsojia on kerännyt Francis Ford Coppolan ohjaama Bram Stokerin Dracula (1992, Suomen ensi-ilta 1993) 118 778 katsojalla. Tosin animaatioelokuva Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla (2018) -elokuvan kokonaiskatsojaluku on peräti 144 625 katsojaa.

Joulukuun katsotuin elokuva Vaiana 2 oli tammikuun neljänneksi katsotuin 49 507 katsojalla. Marraskuun lopussa ensi-iltansa saanut elokuva ylitti nyt viikonloppuna 200 000 katsojan rajan.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 674 793. Koronavuosia lukuun ottamatta luku on pienin sitten vuoden 2012 ja jäi 19,7 % vuosien 2015–2019 tammikuun keskimääräisestä katsojamäärästä. Luku oli myös pienempi kuin viime tai toissa vuoden tammikuun katsojaluvut.

Kotimaiset elokuvat taas keräsivät 221 776 katsojaa. Kahden elokuvan hyvästä tuloksesta huolimatta myös kotimaisten elokuvien osalta jäätiin vuosien 2015–2019 keskiarvosta 16,5 %. Vuosien 2020, 2023 ja 2024 keskiarvosta taas jäätiin peräti 27,5 %. Esimerkiksi viime vuonna kotimaiset elokuvat keräsivät tammikuussa lähes 105 000 katsojaa enemmän kuin tänä vuonna – suurimpana syynä Myrskyluodon Maija. Viimeksi alhaisempi kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojaluku on tammikuussa ollut vuonna 2017. Kotimaisten elokuvien osuus oli 32,9 %. Tästä osasta Härön ja Rantasilan elokuvat keräsivät 89,5 %.

Päivän katsotuimpien elokuvien listan perusteella kahden kotimaisen dominointi korostui entisestään. Ei koskaan yksin oli katsotuin neljänätoista päivänä ja Levoton Tuhkimo yhtenätoista. Nosferatu nappasi päivän katsotuimman tittelin neljänä päivänä. Lisäksi Paddington seikkailee oli ennakkonäytöspäivänään päivän katsotuin. Kuun viimeisen päivän katsotuimman elokuvan titteli meni Kesäkirjalle.