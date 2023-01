Tammikuussa Uusi aalto -palkittuja lyhytelokuvia Kino K13:ssa

Vuoden ensimmäinen Lyhyesti kerran kuussa -näytös esittelee neljä lupaavaa elokuvantekijää.

Sunnuntaina 15.1. esitämme Uusi aalto -palkinnon vuosina 2019–2022 voittaneet lyhytelokuvat. Kyseessä on vuosittain uudelle tekijälupaukselle jaettava palkinto, jonka tarkoitus on edistää elokuvantekijän uraa ammattilaisena. Elokuvasäätiön sponsoroimaa palkintoa jaetaan Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin R&A Shorts -tapahtumassa.

Elokuvat ovat Tinja Ruusuvuoren Untitled (Burned Rubber on Asphalt, 2018), Sawandi Groskindin Where to Land, Emilia Hernesniemen Hei hei Tornio ja Terhi Niemisen Granada.

Su 15.1.2023 klo 15

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki Saavutettavuus

