Top 20: 007 No Time to Die kerännyt jo lähes 465 000 katsojaa

Viikonlopun katsotuimpana elokuvana jatkoi Cary Joji Fukunagan ohjaama 007 No Time to Die. Sen katsojaluku putosi edellisestä viikonlopusta 29 %, mutta 40 000 katsojallaan ykkössija oli edelleen selvä. Yhteensä sillä on jo lähes 465 000 katsojaa.

Viikonlopun korkein uutuus Venom: Let There Be Carnage keräsi 25 650 katsojaa. Sijoilta 7–9 löytyivät koko perheen animaatioelokuvat Roni on rikki ja The Addams Family 2 sekä Wes Andersonin uutuus The French Dispatch. Sian Hederin ohjaama musiikkidraama Coda – Kahden maailman välissä avasi sijalla 12.

Top 20:n ulkopuolelta löytyi vielä kaksi ensi-iltaa: Suurta teatteria avasi sijalla 21 keräten 357 katsojaa 12 salissa ja Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saanut islantilais-suomalainen urheiludokumentti Tytöt – pidetään pallo! keräsi 286 katsojaa seitsemässä salissa.

Ryhmä Hau -elokuva ylitti viikonloppuna sadantuhannen katsojan rajan.