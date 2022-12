Top 20: Avatar: The Way of Water oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen

James Cameronin Avatar: The Way of Water avasi odotetusti viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä. Elokuva keräsi 64 % viikonlopun kaikista katsojista eli lähes kaksinkertaisesti sen minkä kaikki muut elokuvat yhteensä.

Tulos 37 295 ei kuitenkaan ollut vuoden paras viikonlopputulos. Paremmin ovat avanneet Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet, Top Gun: Maverick ja The Batman. Toisaalta ensimmäinen Avatar keräsi katsojansa varsin pitkän ajanjakson aikana. Yhteensä Avatar: The Way of Water on kerännyt keskiviikon jälkeen 55 481 katsojaa.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa ELKE ry:n levittämä Annie Ernauxin yhdessä David Ernaux-Briotin kanssa ohjaama dokumenttielokuva Annie Ernaux: Super 8 -vuodet, joka keräsi viidessä salissa 163 katsojaa.

Avatar 2:n lisäksi top 20:ssä ei ollut suuria muutoksi. Kulkuset kulkuset oli selvä kakkonen keräten 3516 katsojaa. Kokonaisluvuissa se ylitti 70 000 katsojan rajan. Vuoden katsotuin kotimainen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä taas ylitti 190 000 rajan.