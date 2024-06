Top 20: Bad Boys: Ride or Die oli viikonlopun katsotuin

Will Smithin ja Martin Lawrencen neljäs Bad Boys -elokuva Bad Boys: Ride or Die ylsi viikonlopun katsotuimmaksi. Adil El Arbin ja Bilall Fallahin ohjaama toimintakomedia keräsi viikonloppuna 9 240 katsojaa. Yhteensä keskiviikkona ensi-iltansa saaneelle elokuvalle on kertynyt tähän mennessä 15 103 katsojaa. Sarjan aiemmista elokuvista menestynein on ollut vuoden 2020 alussa ensi-iltansa saanut Arbin ja Fallahin ohjaama Bad Boys for Life 92 023 katsojalla. Michael Bayn ohjaamat Bad Boys (1995) ja Bad Boys II (2003) keräsivät 33 984 ja 64 142 katsojaa.

Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli 994 katsojaa kerännyt ja sijalle kahdeksan yltänyt Ishana Night Shyamalanin ohjaama kauhumysteeri Watchers. Ohjaaja on mysteerielokuvista tunnetun M. Night Shyamalanin tytär.

Alejandro Jodorowskyn vuoden 1989 kulttielokuva Santa Sangre sai vihdoin ensi-iltansa. Aiemmin harvoissa arkistonäytöksissä nähty elokuva keräsi nyt ensi-illassa 316 katsojaa ja ylsi jaetulle 20. sijalle.

Viikonlopun neljäs ensi-ilta oli Jeremy Purcellin ja Lorraine Lordanin ohjaama lasten animaatioelokuva Lunnisaaren tarinoita – uudet ystävät, joka keräsi 116 katsojaa 19 teatterissa.

Viime viikonlopun ykkönen Karvinen paransi tulostaan viime viikonlopusta 18,6 % ja keräsi nyt yli 7 127 katsojaa. Myös yhteensä jo lähes 140 000 katsojaa kerännyt Kung Fu Panda 4 keräsi 9 % enemmän katsojia kuin viime viikonloppuna. Kokonaisuutena viikonloppuna ostettiin viime viikkoon nähden 5 % enemmän lippuja.