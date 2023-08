Top 20: Barbiella jo yli 530 000 katsojaa

Barbie on ollut nyt 31 päivää ohjelmistossa ja kerännyt siinä ajassa 530 487 katsojaa. Se on ollut jokaisen levityksessä olopäivänsä katsotuin. 500 000 katsojan rajan ylitykseen meni tasan neljä viikkoa eli 28 päivää. Jos ennakkonäytökset jätetään laskuista, raja ylittyi 29 vuorokauden jälkeen. Nopeammin vastaavan rajan ovat ylittäneet vain Tuntematon sotilas (2017), Star Wars: The Force Awakens (2015) ja 007 Spectre (2015), joista Spectre vain, jos sen ennakkonäytökset lasketaan mukaan. Ennen 2010-lukua ei ollut mahdollista nähdä elokuvaa heti joka puolella maata. Silti Barbien tulos on erittäin poikkeuksellinen. Greta Gerwigin ohjaama elokuva tulee ohittamaan alkuviikon aikana kokonaiskatsojaluvuissa Jennifer Leen ja Chris Buckin ohjaaman Frozen 2:n ja näin ollen nousemaan Suomen kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi, jossa ainakin yksi elokuvan ohjaajista on nainen. Tilastoidun historian katsotuimpien elokuvien listalla Barbie on tällä hetkellä sijalla 30. Nousu top 20:een näyttää hyvin mahdolliselta. Lipputuloissa elokuva taas on noussut jo kaikkien aikojen viidenneksi tuottoisimmaksi ja kolmospaikka näyttää todennäköiseltä.

Kakkossijalla jatkava Oppenheimer jatkaa myös poikkeuksellisen tuloksen tekemistä. Elokuva nousi viikonloppuna vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi The Super Mario Bros. Movien. Lisäksi tällä viikolla Oppenheimer ohittaa Yön ritarin (2008) ja siitä tulee ohjaaja Christopher Nolanin katsotuin elokuva Suomessa ja ensimmäinen ohjaajan elokuva, joka ylittää 300 000 katsojan rajan.

Kärkikaksikon takana elokuvat vaihtoivat hieman paikkoja. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ja Meg: The Trench keräsivät molemmat 2960 katsojaa ja jakoivat poikkeuksellisesti kolmossijan. Pixar-animaatio Elemental paransi tulostaan viime viikonlopusta 2,5 % ja nousi sijalta seitsemän viidenneksi vain 79 katsojan päähän kolmossijasta. Kaikkiaan Elemental on kerännyt jo lähes 89 000 katsojaa.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa: Book Club – Uusi luku avasi seitsemäntenä 2450 katsojalla, Blue Beetle sijalla yksitoista 1592 katsojalla, Project Wolf Hunting oli 14. (329 katsojaa) ja jo viime vuoden Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla nähty War Pony 17. (220 katsojalla). Viikonlopun viides uutuus oli norjalainen perhedraama Dancing Queen, joka keräsi yhdeksässä teatterissa 77 katsojaa. Ennakot mukaan laskien sillä on kasassa katsojia 142.