Top 20: Disneyn live action -elokuva Cruella listan katsotuin

Ensimmäiselle sijalle nousi viime viikolla virallisen ensi-iltansa saanut Disneyn live action -elokuva Cruella, jonka on ohjannut Craig Gillespie (I, Tonya). Toiselle sijalle tuli Flummelit, kolmannelle Wrath of Man ja neljännelle Godzilla vs. Kong. Viidenneksi sijoittui ensi-iltansa saanut animaatioelokuva Tom & Jerry, jonka on ohjannut Tim Story (Fantastic Four, Think Like a Man, Barbershop).

28.5.2021 ensi-iltaan tulivat elokuvat Cruella, Flummelit, Mother/Madeo sekä Tom & Jerry.

Kotimaisista elokuvista listan top 20:ssä olivat Karalahti sijalla 14 sekä Risto Räppääjä ja väärä Vincent sijalla 16.

Katsojaluvut ovat laskussa viime viikosta. Joitakin ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia eteenpäin.