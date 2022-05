Top 20: Doctor Strange in the Multiverse of Madness avasi kärjessä

Viikonloppu tarjosi kaksi suurta ensi-iltaa: jatko-osat Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja Downton Abbey: Uusi aikakausi. Molemmat tulivat ensi-iltaan jo viime viikon keskiviikkona ja nousivat jo viime viikon kahdeksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Ensi-iltansa jälkeen elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 100 000 katsojaa. Marvel-universumin Doctor Strange in the Multiverse of Madness avasi listan kärjessä yli 37 000 katsojalla. Keskiviikon ja torstain luvut mukaan lukien elokuva on kerännyt jo yli 62 000 katsojaa. Uusi Downton Abbey keräsi viikonloppuna lähes 25 000 katsojaa ja oli äitienpäivän katsotuin. Yhteensä sillä on katsojia kertynyt lähes 44 000 sisältäen viime viikonlopun ennakkonäytöspäivän luvut.

Viikonlopun kotimainen uutuus John Websterin ohjaama dokumentti The Happy Worker keräsi 482 katsojaa.

Viikonlopun muut ensi-illat olivat 581 katsojaa kerännyt sijalle 14 noussut Tony Stonen ohjaama elokuva Ted K, joka kertoo sarjamurhaaja Unabomberista, sekä sijalla 22 Dominik Grafin ohjaama Fabian – moralistin tarina, joka keräsi 268 katsojaa 16 salissa.