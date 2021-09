Top 20: Dyyni jatkoi katsotuimpana

Dyyni keräsi toisena viikonloppunaan lähes 25 000 katsojaa ja jatkoi viikonlopun selvänä ykkösenä. Yhtä selvänä kakkosena jatkoi Ryhmä Hau -elokuva, jonka viikonlopun saalis oli reilut 17 000 katsojaa. Kolmantena oleva Isä keräsi reilut 4000 katsojaa.

Viikonlopun korkein ensi-ilta oli sijalla seitsemän 2365 katsojalla Liesl Tommyn ohjaama Aretha Franklin -elämäkertaelokuva Respect. Franklinin roolissa nähdään Jennifer Hudson.

Viikonlopun muut uutuudet olivat sijalla yhdeksän Escape Room elokuvan jatko-osa Escape Room: No Way Out (Escape Room: Tournament of Champions) ja sjalla 13 The Green Knight.