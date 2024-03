Top 20: Dyyni: Osa kaksi jatkoi katsotuimpana

Kotimaiset elokuvat ovat keränneet tänä vuonna jo yli miljoona katsojaa.

Denis Villeneuven ohjaama Dyyni: Osa kaksi jatkoi viikonlopun katsotuimpana keräten toisena viikonloppunaan 33 798 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on katsojia jo 127 331.

Dyynin perässä jatkoi kotimainen hittikolmikko Luottomies-elokuva: All in, Heinähattu, Vilttitossu ja kana ja Myrskyluodon Maija. Luottomies keräsi neljäntenä viikonloppunaan 22 550 katsojaa. Yhteensä sillä on jo 232 928 katsojaa. Heinähattu, Vilttitossu ja kana taas keräsi nyt 13 051 (yhteensä 136 766) ja Myrskyluodon Maija 12 199 (yht. 381 498). Yhteensä kotimaiset elokuvat ovat keränneet tänä vuonna jo 1 028 843 katsojaa. Miljoonan katsojan raja rikkoutui huippuajassa lauantain katsojilla. Vain neljä kertaa aiemmin, vuosina 1999, 2006, 2013 ja 2015, miljoona on mennyt rikki maaliskuussa. Vain vuonna 2006 raja ylittyi nopeammin, kun miljoona katsojaa saavutettiin aivan maaliskuun alussa.

Viikonloppu tarjosi kolme ensi-iltaa.

Andrew Haighin ohjaama draama All Of Us Strangers keräsi 2 578 katsojaa ja oli viikonlopun viidenneksi katsotuin. Todd Haynesin May Decemberin taas kävi katsomassa 1 606 katsojaa, mikä riitti yhdeksänteen sijaan. Argentiinalais-yhdysvaltalainen Demián Rugnan ohjaama kauhuelokuva When Evil Lurks – paha vaanii keräsi 13 teatterissa 615 katsojaa.

Parhaan elokuvan Oscarin voittanut Oppenheimer keräsi 456 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia kasassa 399 674. 400 000 katsojan raja ylittyneekin tällä viikolla. Kyseisellä katsojamäärällä elokuva on tilastoidun historian 11. katsotuin parhaan elokuvan Oscar-voittaja ja toiseksi katsotuin 2000-luvun voittajista.