Top 20: Ei koskaan yksin keräsi yli 32 000 katsojaa

Klaus Härön yhdeksäs pitkä elokuva Ei koskaan yksin avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä. Elokuva keräsi viikonloppuna 32 267 katsojaa. Yhteensä sillä on kertynyt katsojia ennakot mukaan lukien jo 33 474 katsojaa. Luku on alkuvuoden paras avaustulos. Elokuvan pääosassa Abraham Stillerin roolissa nähdään Ville Virtanen. Härön elokuvista toistaiseksi katsotuin on vuoden 2005 Äideistä parhain, joka keräsi 219 082 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kaksi muuta elokuvaa:

Leigh Whannellin kauhuelokuva Wolf Man keräsi 1698 katsojaa ja avasi sijalla kaksitoista. Norjalainen Lilja Ingolfsdottirin ohjaama avioparidraama Rakas taas keräsi 833 katsojaa ja oli viikonlopun 16.