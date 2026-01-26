Top 20: Ensi-illassa ollut Marty Supreme – unelmoi isosti keräsi yli 11 000 katsojaa ja avasi toisena

Kalevala: Kullervon tarina piti kärkipaikkansa

Kuva Credit: A24

Kalevala: Kullervon tarina keräsi toisena viikonloppunaan 16 500 katsojaa, mikä riitti ykköspaikan säilyttämiseen. Antti J. Jokisen elokuva on kerännyt puolessatoista viikossa reilut 60 000 katsojaa. Vuosilistalla se on noussut vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi ja kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi ylipäätään.

Josh Safdien ohjaama ja Timothée Chalametin tähdittämä Marty Supreme – unelmoi isosti keräsi 11 167 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva. A24:n tuottamassa yhdeksän Oscarin ehdokaselokuvassa on toiminut yhtenä rahoittajana suomalainen IPR.VC ja elokuvan vastaavana tuottajana on toiminut yhtiön Timo Argillander.

Viikonlopun muut ensi-illat top 20:ssä olivat sijalta 13 löytyvä Timur Bekmambetovin ohjaama toimintadraama Mercy ja sijalle 14 yltänyt Benjamin Mousquetin ohjaama alankomaalais-animaatio Kanakani ja murmelin salaisuus. Elokuvat keräsivät 1309 ja 1132 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös laulaja-näyttelijä Siw Malmkvististä kertova Stina Gardellin ohjaama ruotsalaisdokumentti Siw, joka keräsi 281 katsojaa 20 teatterissa.

Top 20:stä löytyi myös yhdessä teatterissa esitetty virolaiselokuva Täiuslikud võõrad, joka on Viron versio italialaiselokuvasta Salaisuuksien illallinen (2016). Arun Tammin ohjaama elokuva keräsi viikonloppuna 338 katsojaa ja oli 20. katsotuin. Viimevuotinen suomalaisversio Täydelliset vieraat on kerännyt tähän mennessä 64 555 katsojaa.

Viidessä teatterissa taas oli ennakkonäytös Kari Ketosen ohjaamasta elokuvasta Luottomies-elokuva: Lepoloma, minkä ansiosta elokuva oli viikonloppulistan 18.

Lisäksi tarjolla oli massiivinen 12,5 tuntinen Taru Sormusten Herrasta – Extended Marathon. Peter Jacksonin fantasiajärkäle keräsi 1 597 katsojaa.