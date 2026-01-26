Ajankohtaista Top 20: Ensi-illassa ollut Marty Supreme – unelmoi isosti keräsi yli 11 000 katsojaa ja avasi toisena

26.1.2026

Kalevala: Kullervon tarina piti kärkipaikkansa

Kuva Credit: A24

Kalevala: Kullervon tarina keräsi toisena viikonloppunaan 16 500 katsojaa, mikä riitti ykköspaikan säilyttämiseen. Antti J. Jokisen elokuva on kerännyt puolessatoista viikossa reilut 60 000 katsojaa. Vuosilistalla se on noussut vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi ja kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi ylipäätään.

Josh Safdien ohjaama ja Timothée Chalametin tähdittämä Marty Supreme – unelmoi isosti keräsi 11 167 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva. A24:n tuottamassa yhdeksän Oscarin ehdokaselokuvassa on toiminut yhtenä rahoittajana suomalainen IPR.VC ja elokuvan vastaavana tuottajana on toiminut yhtiön Timo Argillander.

Viikonlopun muut ensi-illat top 20:ssä olivat sijalta 13 löytyvä Timur Bekmambetovin ohjaama toimintadraama Mercy ja sijalle 14 yltänyt Benjamin Mousquetin ohjaama alankomaalais-animaatio Kanakani ja murmelin salaisuus. Elokuvat keräsivät 1309 ja 1132 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös laulaja-näyttelijä Siw Malmkvististä kertova Stina Gardellin ohjaama ruotsalaisdokumentti Siw, joka keräsi 281 katsojaa 20 teatterissa.

Top 20:stä löytyi myös yhdessä teatterissa esitetty virolaiselokuva Täiuslikud võõrad, joka on Viron versio italialaiselokuvasta Salaisuuksien illallinen (2016). Arun Tammin ohjaama elokuva keräsi viikonloppuna 338 katsojaa ja oli 20. katsotuin. Viimevuotinen suomalaisversio Täydelliset vieraat on kerännyt tähän mennessä 64 555 katsojaa.

Viidessä teatterissa taas oli ennakkonäytös Kari Ketosen ohjaamasta elokuvasta Luottomies-elokuva: Lepoloma, minkä ansiosta elokuva oli viikonloppulistan 18.

Lisäksi tarjolla oli massiivinen 12,5 tuntinen Taru Sormusten Herrasta – Extended Marathon. Peter Jacksonin fantasiajärkäle keräsi 1 597 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 135 16 526 60 014 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
2 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 85 11 167 11 220 NDSK_FI  
3 Kotiapulainen 2.1.2026 64 8 736 82 743 NDSK_FI  
4 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 60 5 582 168 613 WDS FI  
5 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 41 5 009 169 041 WDS FI  
6 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 92 3 565 80 391 SF FI Helsinki-filmi Oy
7 Terapia 25.12.2025 57 3 122 62 921 Finnkino FI Kaiho Republic Oy
8 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 52 2 219 45 299 SF FI Yellow Film & TV Oy
9 No Other Choice 2.1.2026 39 2 061 21 008 Mondo  
10 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 50 1 669 35 863 Finnkino FI  
11 Taru Sormusten Herrasta – Extended Marathon 23.1.2026 29 1 597 1 597 WB FI  
12 Sydäntalvi 12.12.2025 46 1 416 44 605 Cinemanse  
13 Mercy 23.1.2026 51 1 309 1 309 SF FI  
14 Kanakani ja murmelin salaisuus 23.1.2026 71 1 132 1 414 Cinemanse  
15 Nuremberg 28.11.2025 18 908 37 651 SF FI  
16 The Salt Path 9.1.2026 43 836 6 499 Cinemanse  
17 Anaconda 25.12.2025 12 498 15 263 SF FI  
18 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 5 423 2 388 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
19 One Battle After Another 26.9.2025 5 351 74 521 WB FI  
20 Perfect Strangers 15.1.2026 1 338 849 Korttelikinot  