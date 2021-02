Top 20: Fantasiaseikkailu Kuka pelkää noitia viikonlopun katsotuin

Fantasiaseikkailu Kuka pelkää noitia (The Witches) keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 886 katsojaa ja nousi listan kärkeen. Elokuva perustuu Roald Dahlin samannimiseen kirjaan ja sen ohjaaja on Oscar-palkittu Robert Zemeckis (Forrest Gump).

Kuvassa on toisella sijalla oleva koko perheen animaatioelokuva Flummelit (Extinct), joka esiintyi viikonloppuna ennakoissa ja keräsi 769 katsojaa. Sen on ohjannut David Silverman (The Simpsons Movie, Monsterit Oy). Viikonlopun ennakoihin tuli myös draama ja sota elokuva Persian oppitunnit, joka nousi sijalle 8.

Kotimainen dokumentti Tunturin tarina sijoittui kolmannelle sijalle 597 katsojalla. Muita kotimaisia elokuvia listan top 10:ssä on Risto Räppääjä ja väärä Vincent sijalla 4, Peruna sijalla 6, KARALAHTI sijalla 7 sekä TOVE sijalla 9.

Joitakin ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia eteenpäin huhtikuun puolelle.