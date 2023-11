Top 20: Five Nights at Freddy’s jatkoi viikonlopun katsotuimpana

Emma Tammen ohjaama kauhuhitti Five Nights at Freddy’s jatkoi ylivoimaisesti katsotuimpana, vaikka elokuvan katsojaluku putosi lähes 70 % ensi-iltaviikonlopustaan. 15 195 katsojaa keränneen elokuvan viikonlopun katsojamäärä oli suurempi kuin sijojen 2 – 4 elokuvien yhteenlaskettu tulos. Toisena ja kolmantena jatkoivat Killers of the Flower Moon ja Ryhmä Hau: Mahtielokuva.

Viikonloppuna saapui ensi-iltaan kolme elokuvaa, joista poikkeuksellisesti yksikään ei ollut kotimainen. Parhaan avaustuloksen teki neljäntenä avannut paljon mediahuomiota saanut Alejandro Monteverden ohjaama ja Jim Caviezelin tähdittämä rikosdraama Sound of Freedom 4 700 katsojalla.

Brittiläis-irlantilainen Thaddeus O’Sullivanin ohjaama Ihmeiden äärellä taas keräsi 1676 katsojaa ja avasi sijalla kymmenen.

Viikon kolmas ensi-ilta oli Luc Bessonin ohjaama DogMan, joka keräsi 844 katsojaa. Tulos riitti sijaan 19. Ohjaajan elokuvista menestynein on Bruce Willisin ja Milla Jovovichin tähdittämä The Fifth Element – puuttuva tekijä (1997) 136 187 katsojalla.

Uusintaesityksissä ollut vuoden 1994 Leijonakuningas keräsi 1 089 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin.