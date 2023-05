Top 20: Guardians of Galaxy 3 avasi elokuvasarjan kovimmalla tuloksella

James Gunnin ohjaama kolmas Guardians of Galaxy nousi odotetusti ykköseksi syrjäyttäen kuukauden listaa hallinneen The Super Mario Bros. Movien listan toiseksi. Guardians of Galaxy 3 tuli ensi-iltaan viime keskiviikkona, ja on kerännyt jo 37 960 katsojaa. Varsinaisena viikonloppuna elokuva kartutti saldoaan 26 617 katsojalla. Se on noin viisituhatta katsojaa enemmän kuin sarjan edellinen osa vuodelta 2017 ja seitsemän tuhatta enemmän kuin sarjan avausosa yhdeksän vuoden takaa. Sarjan aiemmat osat keräsivät kokonaisuudessaan 100 994 (osa 1) ja 122 723 (osa 2) katsojaa.

Kärkipaikalta syrjäytetty The Super Mario Bros. Movie keräsi viikonloppuna 12 883 katsojaa. Yhteensä sillä on 209 904 katsojaa, minkä ansiosta elokuva nousi viikonloppuna vuoden 2023 katsotuimmaksi ohi Avatar: The Way of Waterin. Joulukuussa ensi-iltansa saaneen Avatar 2:n kokonaissaalis on tosin yli 357 000 katsojaa.

Paljon mediahuomiota saanut Jalmari Helanderin ohjaama Sisu jatkoi viikko sitten alkanutta uutta nousuaan. Elokuva keräsi yli kaksinkertaisen määrän katsojia viikon takaiseen ja oli viikonlopun selvä kolmonen 4224 katsojalla. Yhteensä elokuvalla on jo 161 294 katsojaa. Myös toinen kotimainen suosikki Risto Räppääjä ja villi kone paransi tulostaan viime viikonlopusta palaten top 10:een. Räppääjä 9:llä on nyt yhteensä 186 420 katsojaa.

Viikko tarjosi Guardians of Galaxy 3:n lisäksi neljä muutakin ensi-iltaa: Parhaiten niistä avasi sijalle neljä yltänyt Jim Strousen ohjaama romanttinen komedia Love Again, joka keräsi 3287 katsojaa.

Davy Choun ohjaama Kotiinpaluu avasi sijalla 14 ja Alice Winocourin Muistan sinut, Pariisi sijalla 15. Ne keräsivät vajaat 900 katsojaa kumpikin.

Sijalla 19. yltänyt Ole Giæverin ohjaama norjalais-suomalainen elokuva Anna joen virrata keräsi 658 katsojaa. Norjan ja pohjoissaamen kielinen elokuva on saanut Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea.

Top 20:n ulkopuolella avasi Marki Jenkinin Enys Men. Se keräsi 232 katsojaa 16 teatterissa.