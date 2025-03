Top 20: Häjyt 2 jatkaa listakärjessä

Vuoden viisi katsotuinta elokuvaa ovat kaikki kotimaisia

Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2 on kerännyt vajaassa kahdessa viikossa jo 92 750 katsojaa. Toisena viikonloppuna elokuva keräsi 20 421 katsojaa ja piti Risto Räppääjä ja kaksoisolennon takanaan. Uusimman Risto Räppääjän kolmannen viikonlopun tulos oli 18 538. Sen pudotus edellisestä viikosta oli selvästi maltillisempi kuin Häjyillä. Yhteensä kymmenes Räppääjä on kerännyt jo 123 528 katsojaa.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, jotka kaikki mahtuivat kahdenkymmenen kärkeen. Parhaiten uutuuksista avasi sijalla viisi kauhukomedia The Monkey. Osgood Perkinsin ohjaama elokuva keräsi 4 473 katsojaa ja se perustuu Stephen Kingin kirjaan. Ohjaajan edellinen elokuva viime elokuussa ensi-iltansa saanut Longlegs keräsi 36 730 katsojaa.

Kuudentena avasi 3,5-tuntinen The Brutalist. Lukuisia Oscar-ehdokkuuksia kerännyt elokuva avasi 4 395 katsojalla. Elokuvan pääosassa nähdään viime yönä miespääosa-Oscarin voittanut Adrien Brody ja sen on ohjannut Brady Corbet.

Gia Coppolan ohjaama The Last Showgirl keräsi 2 384 katsojaa ja oli kymmenenneksi katsotuin. Ohjaaja on Francis Ford Coppolan lapsenlapsi. Elokuvan pääosassa nähdään Pamela Andersson.

Viikonlopun neljäs ulkomainen ensi-ilta oli ranskalainen Emmanuel Courcolin ohjaama Fanfaari elämälle, joka keräsi 1280 katsojaa ja ylsi sijalle 15.

Viikonloppu tarjosi myös yhden kotimaisen ensi-illan: Visa Koiso-Kanttilan ohjaama Uhma keräsi 1672 katsojaa (ennakoiden kanssa 2341) ja oli 12. katsotuin. Elokuvan pääosassa nähdään Ona Huczkowski.

Kotimaisilla elokuvilla on mennyt alkuvuodesta vahvasti. Vuosilistan viiden kärki onkin täysin suomalaisten elokuvien hallussa, kun sellaiseksi lasketaan Charlie McDowellin ohjaama yhdysvaltalais-brittiläis-suomalainen yhteistuotanto Kesäkirja. Vuosilistaa johtaa Klaus Härön Ei koskaan yksin lähes 155 000 katsojalla, perässään Ristö Räppääjä ja kaksoisolento. Kolmannelta sijalta löytyy viime vuoden lopussa ensi-iltaan tullut Mari Rantasilan ohjaama Levoton Tuhkimo. Yhteensä lähes 190 000 katsojaa kerännyt elokuva on kartuttanut kokonaislukumääräänsä 115 000 katsojalla tämän vuoden puolella. Sataa tuhatta katsojaa kärkkyvät neljäntenä ja viidentenä olevat Häjyt 2 ja Kesäkirja. Viikoittain päivitettävää vuosilistaa voi seurata täältä.