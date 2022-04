Top 20: Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet nousi jo vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi

Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet jatkoi viikonlopun katsotuimpana kerättyään toisena viikonloppunaan 24 776 katsojaa. Pääsiäismaanantai mukaan lukien elokuvan on nähnyt jo yli 87 000 katsojaa. Se on noussut alle kahdessa viikossa vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi The Batmanin ja Spider-Man: No Way Homen jälkeen.

Viikonlopun korkein uutuus oli DreamWorksin uusi animaatiorymistely Hurja jengi, joka keräsi 12 147 katsojaa. Sijalla kolme taas avasi Sandra Bullockin ja Channing Tatumin tähdittämä seikkailuelokuva The Lost City 6 978 katsojalla.

Viikonlopun kotimainen uutuus oli Sundancen elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saanut Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt. Elokuva keräsi viikonloppuna 4532 katsojaa. Viime viikon torstaina ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt yhteensä 7887 katsojaa, joista 2055 viime viikon torstaina ja maanantaina. Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta oli dokumenttielokuva Jossakin on maa, joka keräsi 17 katsojaa yhdessä salissa.

Lisäksi ensi-iltaan tulivat Eva Hussonin ohjaama Mothering Sunday, joka keräsi 700 katsojaa ja avasi sijalla 17 sekä Finnbollyn kolmessa salissa 391 katsojaa kerännyt levittämä K.G.F: Chapter 2.