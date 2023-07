Top 20: Indiana Jones avasi viikonlopun katsotuimpana

Indiana Jones and the Dial of Destiny keräsi avausviikonloppunsa aikana 41 211 katsojaa. Kyseessä on vuoden toiseksi paras avausviikonlopun tulos. The Super Mario Bros. Movie keräsi huhtikuussa ensimäisenä viikonloppunaan reilut 49 000 katsojaa.

Kakkossijalla oli jo ennakkonäytöksissä katsojia kerännyt Ruby – teini-ikäinen merihirviö. Molempien ensi-ilta oli keskiviikkona 28.6.

Uutuutena avannut Harold Fryn toiveikas taival nousi sijalle 10.

Kotimaisista elokuvista Risto Räppääjä ja villi kone ylsi sijalle 13, Sisu sijalle 17 ja Kiljuset! sijalle 18.