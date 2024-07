TOP 20: Inside Out – Mielen Sopukoissa 2 nousi viikonlopun katsotuimmaksi

Kelsey Mannin ohjaama animaatioelokuva Inside Out – mielen sopukoissa 2 nousi viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi. Ensi-ilta viikonloppunaan se keräsi yli 54 000 katsojaa.

Listan toiselle sijalle ylsi viime viikkojen yleisömagneetti Chris Renaudin ohjaama Itse Ilkimys 4. Viikonlopun aikana oli Inside Out – Mielen Sopukoissa 2 lisäksi kolme muuta ensi-iltaa, jotka sijoittuivat sijoille 10, 11 & 12. Nämä olivat järjestyksessä Sommartiden, …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà aka The Beyond sekä Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi- aka Blue Lock The Movie -Episode Nagi.

Yhteensä elokuvissa käytiin viikonlopun aikana 84 506 kertaa.