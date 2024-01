Top 20: Jälleen tiukka kamppailu ykkössijasta

Jo toista viikkoa putkeen ykkös- ja kakkossijan ero oli vain reilut sata katsojaa. Kärkikamppailun elokuvat eivät tosin olleet tällä viikolla täysin samat. Taavi Vartian ohjaama Syke-elokuva: Särkynyt sydän palasi listan kärkeen keräten viikonloppuna 8953 katsojaa. Elokuva on toistaiseksi vuoden katsotuin elokuva 43 468 katsojalla. Yhteensä se on kerännyt 91 283 katsojaa. Viikoittain päivitettävää vuosilistaa voi seurata täältä.

Viime viikon ykkönen Vonkka keräsi 7 283 katsojaa ja putosi sijalle neljä.

Sijoilla kaksi ja kolme olivat viikonlopun ensi-illat. Lukuisia palkintoja ja ehdokkuuksia keränneen Yorgos Lanthimosin ohjaama ja Emma Stonen tähdittämä Poor Things keräsi 8 839 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva. Kreikkalaisen ohjaajan elokuvista katsotuin Suomessa on toistaiseksi ollut hänen edellinen elokuvansa The Favourite (2019) 47 369 katsojalla. Emma Stone nähtiin senkin yhdessä pääosassa.

Sijalla kolme avasi 8 440 katsojaa kerännyt Samantha Jaynen ja Arturo Perez Jr:n ohjaama musikaalikomedia Mean Girls. Vuoden 2004 alkuperäinen, sittemmin vähintäänkin kulttimaineeseen noussut, Mean Girls keräsi aikoinaan Suomessa elokuvateattereissa vain 21 390 katsojaa.

Sijalta viisi löytyvä Anyone But You jatkaa hämmentävää parannustaan. Viikko sitten petrausta edellisen viikonlopun lukuun tuli liki 47 % ja nytkin 17 %. Viikonloppuna 6734 katsojaa keränneen elokuvan on nähnyt yhteensä 28 128 katsojaa.