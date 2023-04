Top 20: John Wick jatkoi ykkösenä, uutuudet Dungeons & Dragons ja Scream VI myös kärjen tuntumassa

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä

1 John Wick: Chapter 4 22.3.3023 80 10 019 43 425 Nordisk Film

2 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 31.3.2023 95 9 240 10 094 Finnkino

3 Scream VI 31.3.2023 89 7 404 7 404 SF Studios

4 Risto Räppääjä ja villi kone 17.2.2023 73 3 281 171 286 Nordisk Film

5 Hiljainen tyttö 24.3.2023 45 2 571 6 945 Future Film

6 Everything Everywhere All at Once 29.4.2022 53 2 460 65 610 Cinemanse

7 Sisu 27.1.2023 48 2 004 143 748 Nordisk Film

8 The Whale 3.3.2023 53 1 725 28 563 Nordisk Film

9 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 23.12.2022 39 1 685 206 202 Finnkino

10 What’s Love Got to Do With It? 31.3.2023 59 1 684 1 684 SF Studios

11 65 17.3.2023 30 1 060 9 101 SF Studios

12 Muumiot: Seikkailu ajan halki 24.2.2023 36 974 20 465 Warner Bros

13 Avatar: The Way of Water 14.12.2022 15 855 357 752 Disney

14 Koputus 22.2.2023 27 788 32 304 Nordisk Film

15 Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa 10.3.2023 43 773 10 175 Cinemanse

16 Shazam! Fury of the Gods 15.3.2023 44 688 9 230 Warner Bros

17 Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus 20.1.2023 24 640 64 359 Finnkino

18 Skimbagirls 10.2.2023 31 609 59 672 Nordisk Film

19 A Man Called Otto 6.1.2023 15 550 80 753 SF Studios