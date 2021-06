Top 20: Juhannusviikonlopun ykkönen oli Hiljainen paikka Osa 2

Hiljainen paikka Osa 2 jatkoi kolmatta viikkoa listan kärjessä. Juhannusviikonloppu oli totuttuun tapaan muita kesäkuun viikonloppuja hiljaisempi. Ykkössija irtosi 507 katsojalla – katsojamäärä oli 14-kertainen viime juhannuksen ykköseen nähden. Yhteensä kauhuelokuva on kerännyt 12 412 katsojaa, mikä oikeuttaa vuoden toistaiseksi kolmanneksi katsotuimman elokuvan titteliin. Vuoden toiseksi katsotuin elokuva Flummelit on kerännyt reilut sata katsojaa enemmän. Vuoden ylivoimaisesti katsotuin elokuva on Tunturin tarina. Dokumenttielokuva, jonka ensi-ilta on vasta puolen vuoden päässä, on kerännyt yhteensä 17 718, joista 15 691 tänä vuonna.

Viikonlopun ainoa uutuus oli Bong Joon Hon ensimmäinen pitkä elokuva Barking Dogs Never Bite vuodelta 2000. Se keräsi 80 katsojaa yhdeksässä salissa ja oli viikonlopun 16. katsotuin.