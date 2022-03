Top 20: JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii kamppaili viikonlopun katsotuimman elokuvan tittelistä

Ensi-illastaan lähtien suvereenisti katsojalistoja hallinnut The Batman joutui luopumaan katsotuimman elokuvan tittelistään päiväksi, kun ensi-iltaan tullut Taito Kawatan ja Särren ohjaama dokumentti JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii oli perjantaina ensi-iltapäivänsä katsotuin. The Batman oli kuitenkin lauantain, sunnuntain ja näin ollen koko viikonlopun katsotuin elokuva. JVG-elokuva keräsi viikonlopun aikana reilut 12 000 katsojaa ja The Batman runsaat 800 katsojaa enemmän.

Viikonlopun muut uutuudet eivät olleet mukana kärkikamppailussa. Michael Bayn ohjaama Ambulance oli perjantain kolmanneksi katsotuin, mutta jäi lopulta viikonlopun listalla sijalle kymmenen. Muun muassa Transfomers ja Bad Boys -elokuvista tunnetun ohjaajan menestynein elokuva Suomessa on Armageddon (1998) 255 000 katsojalla. Suomalais-puolalainen Ira Carpelanin ohjaama nukkeanimaatio Muumipapan urotyöt – Erään nuoren Muumin seikkailut avasi sijalla 14 ja Ti Westin kauhuelokuva X sijalla 16. Lisäksi ensi-illassa ollut Céline Sciamman ohjaama draama Maja lapsuuden reunalla keräsi 705 katsojaa 28 salissa .