Top 20: Kärjessä kolme kauhuelokuvaa

Viikonlopun kärkikaksikkona jatkoi kauhuelokuvat Hiljainen paikka Osa 2 ja Kirottu 3: Paholaisen vallassa. Korkein uutuus oli sijalta kolme löytyvä Saw-elokuvasarjan yhdeksäs osa Spiral: From the Legacy of Saw.

Renny Harlinin ohjaama Bodies at Rest sai varsinaisen ensi-iltansa nyt ja keräsi 173 katsojaa, mikä oikeutti 19. tilaan.

Eteläpohjalaisen Muistoseurat-hittielokuvasarjan uusi osa Haku päällä – Muistoseurat 3.5 keräsi hyvin katsojia Kauhavalla. Yhdessä salissa pyörinyt elokuva keräsi viikonloppuna 69 katsojaa. Viikko sitten se keräsi ennakoissa samassa salissa 59 katsojaa.